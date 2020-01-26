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Ирина Кривко выступает в масс-старте. Онлайн гонки

26.01.2020 16:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершится сегодня женским масс-стартом.


Источник: Денис Костюченко, Биатлон online

На старт выйдут 30 лучших биатлонисток текущего сезона. В их число входит и лидер сборной Беларуси Ирина Кривко.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершится сегодня женским масс-стартом.
 
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