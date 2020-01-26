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Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

26.01.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первая партия норвежской нефти поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Из Клайпедского порта по железной дороге сегодня в 8.10 на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс.т. Полностью вся партия норвежской нефти (86 тыс. т), доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель.

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

"Расстояние от норвежского берега, где проходила погрузка в танкер, до нашего предприятия, а это 2,3 тыс. км, нефть преодолела менее чем за 7 суток. Первый состав из порта Клайпеды достиг станции "Новополоцк" в течение суток. Сейчас начинаются определенные технологические операции по сливу нефти, подготовке для переработки, и непосредственно после этого мы начнем ее перерабатывать. Остальная часть танкерной партии будет доставляться ритмично по одному-двум составам в сутки", - сообщил генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов.

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

По его словам, норвежский сорт североморской нефти, которую получило предприятие, называется Johan Sverdrup. Он добывается на норвежском континентальном шлейфе в промышленных масштабах с четвертого квартала 2019 года. "Качество этой нефти довольно интересное. В мире этот сорт уже называют конкурентом российского Urals. На рынок он вышел довольно уверенно за счет своих качественных характеристик. Например, содержание серы в этой нефти в два раза меньше, чем в Urals, а выход светлых нефтепродуктов при ее переработке, как показал лабораторный анализ, несколько выше, чем при переработке Urals. То есть потенциал и перспектива в принципе, на мой взгляд, у этого сорта по сравнению с Urals очень серьезная", - констатировал руководитель.

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Говорить более предметно о дальнейших перспективах использования норвежской нефти, по мнению Александра Демидова, можно будет после проведения всех анализов. "Мы взяли этот сорт первый раз, сейчас отработаем все аспекты, начнется его переработка на технологических установках, после этого сделаем технологические выводы по поводу дальнейшей работы. На наш взгляд, это неплохой сорт. Важен и тот аспект, что приобретается сырье без посредников, непосредственно у одной из компаний, которая участвует в проекте по добыче нефти на норвежском шлейфе. К тому же у нас сложились хорошие отношения с поставщиками", - добавил гендиректор.

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Александр Демидов подчеркнул, что перед предприятием в любом случае поставлена задача на системной основе поставлять альтернативное сырье. "Этим мы сейчас и занимаемся. У нас есть база данных технических сортов, в настоящее время мы ее оптимизируем, смотрим новые сорта, которые появляются на рынке, выделяем среди них наиболее оптимальные с точки зрения технологических параметров и экономики. Исходя из этого, и будем определяться дальше по долгосрочной программе", - подытожил руководитель.

После окончания необходимых операций по входному контролю качества нефти первые тонны поступили в резервуары "Нафтана". Следующий состав на предприятии ждут сегодня ночью.

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В правительстве заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

 
 
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  Первая партия норвежской нефти поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА. Из Клайпедского порта по...
 
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