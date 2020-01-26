«Шахтер» с новым тренером начал год с победы над сербским «Спартаком»

Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер», который находится на турецком сборе, провел первый спарринг года и одержал победу над командой высшего дивизиона чемпионата Сербии — «Спартак» из Суботицы со счетом 2:0.



Фото: ФК «Шахтер»

В первой половине игры команды не смогли открыть счет, хотя в середине тайма у Подстрелова и Диасамидзе было по одной хорошей возможности отличиться. А прямо перед перерывом грузинский полузащитник имел просто великолепный момент после паса Селявы, но пробил не лучшим образом и вратарь сумел отвести угрозу.

Второй тайм команда начала с массовых замен — свои места на поле уступили все одинналдать игроков, начинавших игру. Первый гол нынешнего межсезонья забил Лулаку — Аздрен реализовал пенальти, заработанный Евгением Козелом.

На 83-й минуте Лулаку оформил дубль, в одно касание завершив классную комбинацию. В самой концовке хороший шанс был у Владимира Хващинского, но вратарь справился с ударом нападающего.

«Шахтер»: Гутор (Чесновский, 46), Бурко (Бегунов, 46), Политевич (Хадаркевич, 46), Сачивко (Ламбулич, 46), Матвейчик (Антич, 46), Селява (Хващинский, 46), Кендыш (Сзоке, 46), Баланович (Булычев, 46), Подстрелов (Вишняков, 46), Диасамидзе (Лулаку, 46), Шиндагоридзе (Козел, 46).

Голы: 1:0 — Лулаку (62, с пенальти). 2:0 — Лулаку (83, пас — Бегунов).