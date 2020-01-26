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В Городокском районе вылетела в кювет Mazda: четыре человека в больнице

26.01.2020 18:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло утром 26 января возле деревни Новка Городокского района. В кювет вылетела Mazda, водителя заблокировало, и ему потребовалась помощь спасателей, сообщает МЧС.


Водитель Mazda 6 съехал в кювет, и автомобиль перевернулся. Внутри находились 3 пассажира. Водителя заблокировало.

Спасатели достали водителя. Пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Все участники ДТП госпитализированы.

 
 
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ДТП произошло утром 26 января возле деревни Новка Городокского района.
 
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