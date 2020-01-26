|
В Городокском районе вылетела в кювет Mazda: четыре человека в больнице
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло утром 26 января возле деревни Новка Городокского района. В кювет вылетела Mazda, водителя заблокировало, и ему потребовалась помощь спасателей,
Водитель Mazda 6 съехал в кювет, и автомобиль перевернулся. Внутри находились 3 пассажира. Водителя заблокировало.
Спасатели достали водителя. Пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Все участники ДТП госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло утром 26 января возле деревни Новка Городокского района.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)