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Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

26.01.2020 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В сотрудничестве с нашим главным партнером – Россией – есть направления, и их на самом деле немало, по которым вопросов к взаимной выгодности отношений не возникает. Это подтвердил визит в Минск генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса – один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии… Космос – это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, народа. Основа у нас хорошая для сотрудничества. И если будут какие-то предложения дополнительно, я готов их выслушать. И если мы договоримся, обязательно будем реализовывать их.

У Беларуси есть свой космический аппарат, который был запущен на орбиту в 2012 году. Мы отправились в Центр управления полетов предприятия «Геоинформационные системы», чтобы поговорить с его руководителем Сергеем Золотым, главным конструктором Белорусского космического аппарата.

Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Вот эта сама красненькая точка – это и есть наш белорусский спутник

Юлия Огнева, СТВ:
Сергей Анатольевич, мы в Центре управления, и вот эта красненькая точка – это и есть наш белорусский спутник?

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационный системы» Национальной академии наук Беларуси:
Да. Сейчас он приближается к Австралии.

Юлия Огнева:
Расскажите о нем немножко.

Сергей Золотой:
Орбита 520 километров.

Юлия Огнева:
То есть он движется по этой синусоиде?

Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Сергей Золотой:
Да. Фактически, это наша Земля круглая, развернутая в плоскость. Вот он пролетит над Антарктидой, дальше идет вдоль Америки. Следующий виток будет вот здесь.

Вероятность того, что белорусский спутник будет летать еще достаточно долго, высока

Юлия Огнева:
Из новостей, которые пришли буквально недавно, – это то, что срок службы нашего спутника продлен.

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Сергей Золотой:
Гарантийный срок эксплуатации аппарата вообще-то составляет пять лет, и он истек в 2017 году. Принято решение о продлении срока службы до 2021 года. Вероятность того, что он будет летать еще достаточно долго, высока.

Совместная орбитальная группировка позволит один или два раза в сутки снимать одну и ту же территорию с хорошим разрешением

Юлия Огнева:
Национальная академия наук и «Роскосмос» подписали соглашение о расширении возможностей действующей группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Помогите, пожалуйста, оценить масштаб этого документа.

Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Сергей Золотой:
В 2012 году на орбиту было запущено два аппарата-близнеца: Белорусский космический аппарат и российский аппарат «Канопус». Это аппараты, которые были сделаны по одной документации. И полезную нагрузку для этого аппарата делало наше предприятие «Пеленг» белорусское.

Сейчас на орбите уже летает шесть «Канопусов». Сейчас совместная орбитальная группировка российско-белорусская будет включать семь космических аппаратов типа «Канопус». Это позволит один или два раза в сутки снимать одну и ту же территорию с хорошим разрешением.

Юлия Огнева:
Когда этим можно будет пользоваться?

Сергей Золотой:
Нужно установить соответствующее программное обеспечение. Думаю, что в течение месяца этот процесс будет отрегулирован.

Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Рогозин в Академии наук и на встрече с Президентом озвучил достаточно много задач, где «Роскосмос» видит участие Беларуси

Юлия Огнева:
Понятно, что в одиночку Беларусь вряд ли сможет полноценно освоить космическое пространство, и одним из стратегических надежных партнеров называется Россия. Глава государства заявил о том, что Беларусь готова участвовать в российской космической программе. Скажите, каким может быть наш вклад?

Сергей Золотой:
Рогозин в Академии наук и на встрече с Президентом озвучил достаточно много задач, где «Роскосмос» видит участие Беларуси. В том числе и в проведении, скажем так, медико-биологических экспериментов на МКС. Второе направление – «Роскосмос» очень заинтересован в изделиях белорусской промышленности, которая работает на космос. Это продукция, которую выпускает тот же «Пеленг», целевая нагрузка, микросхемы, которые выпускает «Интеграл».

Очень большой потенциал у академических институтов. Мы договорились о том, что мы сейчас подготовим пакет предложений и официально направим в «Роскосмос». Рогозин на встрече с Гусаковым пообещал, что он распишет целенаправленно поручения своим ведомственным организациям, чтобы они это рассмотрели.

Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Юлия Огнева:
А с другими странами сотрудничество развивается?

Сергей Золотой:
В первую очередь мы сейчас говорим о странах СНГ. Сегодня в этой сфере активно работают Казахстан, Беларусь, Россия. Сейчас готовится межгосударственная программа, где фактически Россия, Казахстан и Беларусь создают единую технологическую платформу для создания и космической единой группировки, и создания площадки обеспечения услуг.

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Юлия Огнева:
То есть Казахстан может войти в нашу группировку?

Сергей Золотой:
Может. Сегодня у нас, у Беларуси с Казахстаном, тоже подписано соглашение о создании совместной группировки. То есть Беларусь имеет орбитальную группировку с Россией и отдельно – с Казахстаном. А вот между Казахстаном и Россией такой группировки нет. Но в рамках этой ЕЭКовской программы будет создана технологическая платформа для того, чтобы это была единая группировка.

Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Потребитель становится все более готовым к использованию космической информации

Юлия Огнева:
Несколько лет назад вы говорили о том, что в Беларуси нет рынка использования космической информации. Скажите, ситуация меняется?

Сергей Золотой:
Сейчас ситуация меняется. То есть потребитель становится все более готовым к ее использованию. Сегодня информацией с нашего космического аппарата пользуются 11 министерств.

Юлия Огнева:
Вы говорили раньше о 20 организациях. А сейчас их сколько?

Сергей Золотой:
Где-то так и есть: 20, ну, может быть, 25.

Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Вы, кроме как из космоса, эту информацию не получите ниоткуда официально

Юлия Огнева:
То есть получается, что вы ориентируетесь больше на экспорт?

Сергей Золотой:
Мы ориентируемся на обеспечение национальной безопасности. Для того, чтобы быть уверенными и обеспечивать национальную безопасность, мы должны иметь точные современные карты, в том числе и на сопредельные территории. Вы, кроме как из космоса, эту информацию не получите ниоткуда официально.

Юлия Огнева:
На какой стадии сейчас находится конструирование Белорусского космического аппарата № 2, и когда мы все-таки можем рассчитывать на то, что он взлетит?

Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

К апрелю завершится экспертиза проекта нового спутника

Сергей Золотой:
Эскизный проект уже разработан. Идет фактически его экспертиза, доработка замечаний. Где-то к апрелю это должно быть завершено.

Юлия Огнева:
Дальше какие этапы?

Сергей Золотой:
Дальше само проектирование, изготовление и так далее. Но сейчас вопрос связан с источниками финансирования с российской стороны.

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Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Юлия Огнева:
Стоимость уже есть окончательная?

Сергей Золотой:
Еще окончательной нет. Зарубежные производители такие аппараты не продают другим странам. Максимум, о чем можно говорить – это 0,5 разрешение. Так вот, даже аппарат 0,5, а там характеристики гораздо хуже, чем здесь, и требования к платформе (он легче получается и так далее), стоит в пределах 500 миллионов долларов.

Юлия Огнева:
Это без услуг по запуску?

Сергей Золотой:
Это с запуском и со страхованием.

Что такое орбитальная группировка и сколько может стоить космический спутник? Рассказывает Сергей Золотой

Люди в материале: Сергей Золотой, Юлия Огнева
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В сотрудничестве с нашим главным партнером – Россией – есть направления, и их на самом деле немало, по которым вопросов к взаимной выгодности...
 
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