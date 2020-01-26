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До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

26.01.2020 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продажи квартир в еще одном доме многофункционального комплекса «Минск Мир» начнутся в понедельник, 27 января. Он называется «Токио», расположен в квартале «Азия» и имеет все преимущества как высокоразвитого японского города, так и современных стандартов градостроения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В начале продаж – самые выгодные предложения застройщика. Каким будет дом – в репортаже.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Возведение дома «Токио» уже началось, сдадут его в 2021 году. В нем 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки. Площади от 30 до 74 квадратных метров, возможны до шести вариантов модификации каждой из них. Пример? Студия площадью около 40 метров может быть реализована и как «евродвушка», и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Екатерина Темнова, главный архитектор проектов Dana Holdings:
Чем больше вариантов модификаций этого пространства, тем больше человек для себя найдут именно то, что им подходит. Вплоть до шести вариантов.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Двухкомнатная квартира может быть освоена и как «евродвушка», и как стандартная однокомнатная квартира за счет того, что может меняться расположение кухонь. Есть модификации квартир такие, что позволяют сделать отдельный санузел в спальную комнату.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Квартиры на первом этаже – с собственными входами с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода и стеклянные козырьки от осадков.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

В квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами. В доме предусмотрено два выхода – на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Входная группа отделана керамогранитом. Это просторное лобби с эксклюзивным дизайном, гранитные полы и порталы лифтов, стойка рецепции для консьержа, зона встречи гостей и курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Еще одна особенность: высота потолков на 25 этаже – 3 метра. Сам дом имеет выгодное расположение в квартале «Азия» вдоль улицы Кижеватова. На автомобиле – пять минут до площади Независимости.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Екатерина Темнова:
Он находится в западной части застройки. Имеет отличные виды на городской парк, который будет буквально в смежном квартале.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

В квартале «Азия» вся необходимая «детская» инфраструктура! Здесь будет построен детский сад с бассейном, а в соседних кварталах – две школы. Во дворах всех домов – детские площадки, а закрытая от машин внутренняя территория – зона безопасности для игр.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

По периметру квартала – многочисленные открытые парковки для машин, а с западной стороны запланировано строительство стоянок. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, уже в строю.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Камилла Шах, корреспондент:
Всем жителям «Минск Мир» будут доступны преимущества комплекса, который строится по принципу город в городе. Вся необходимая инфраструктура – в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский и спортивные центры, магазины, кафе и рестораны.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Из крупных объектов – торговый центр «Мара Молл» с множеством бутиков и фудкортом. А международный финансовый центр Minsk World станет не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и поспособствует созданию нескольких тысяч рабочих мест.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Александр Иванов:
Давно мечтаю о своей собственной квартире. «Минск Мир» – очень хорошее, на мой взгляд, местоположение, очень хорошая планировка инфраструктуры в районе. Сейчас немножечко я в раздумьях: это будет либо кредит банка-партнера, либо рассрочка.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Финансовых инструментов много. Самый удачный – рассрочка от застройщика на срок до 10 лет – действует до конца месяца. Нужен лишь первый взнос (30 % от стоимости квартиры) который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита в размере до 40 тысяч рублей. Остальное – равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Существенные скидки для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков. Это финансирование до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит менее 5 % или по другой программе – менее 7 % годовых на первые два года.

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Старт продаж квартир в этом доме уже в понедельник, 27 января. А в самом начале – самые выгодные предложения.

*На правах рекламы

До шести вариантов модификаций пространства. В Минске стартуют продажи квартир в доме «Токио»

Люди в материале: Екатерина Темнова, Камилла Шах, Александр Иванов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продажи квартир в еще одном доме многофункционального комплекса «Минск Мир» начнутся в понедельник, 27 января. Он называется «Токио», расположен...
 
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