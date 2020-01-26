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«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

26.01.2020 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дома «Александрия» и «Стамбул» в комплексе «Минск Мир» – разные, как и два города, но в то же время оба современные и с новым качеством городской жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Время покупать. Тем более, что до конца января в новом жилом комплексе, который строится по принципу «город в городе», на прежних условиях действует уникальное для белорусского рынка предложение: 10-летняя рассрочка от застройщика без процентов и переплат.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Время выбирать и покупать. Продажи квартир в домах «Стамбул» и «Александрия» стартовали совсем недавно, но уже значительная часть продана. Покупатели выбирают лучшее, ориентируясь на расположение и преимущества новой недвижимости. Каждый из домов индивидуален, но при этом недвижимость застройщика – это современные стандарты комфортной жизни. В доме «Стамбул» значительная часть квартир уже продана.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Светлана Красногир, менеджер отдела продаж Dana Holdings:
Старт продаж был достаточно интенсивным, забронирована и выкуплена уже половина квартир. У наших клиентов есть уникальная возможность приобрести в этом доме однокомнатные квартиры с возможностью сделать «евродвушки» площадью от 46 до 48 квадратных метров. Сегодня это единственный дом, где представлены такого рода планировки.

Дом находится в 19-м квартале, это второй дом в квартале «Южная Европа». Сроки сдачи – первый квартал 2021 года. Рядом две станции метро проектируемые – это близость к центру. Рядом два сквера.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Географически дом «Стамбул» в квартале «Южная Европа». Фасад – это много стекла и оттенки моря и неба. А дом «Александрия» (в квартале «Африка») это 24 этажа и 281 квартира. Квартал «Африка» примыкает к новому городскому парку площадью в 10 гектаров.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Вероника Зайковская, менеджер отдела продаж Dana Holdings:
Квартал «Африка» отличается от других кварталов меньшей численностью домов. Дома расположены по периметру, а часть является открытой зоной. Большинство квартир в доме «Александрия» имеют прекрасные виды на парковую зону.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

На первом этаже дома «Стамбул» будут коммерческие помещения. Это возможность иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе. На первом этаже дома «Александрия» – квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой. Владельцы этих квартир будут чувствовать себя в городской застройке почти как в таунхаусе!

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Свободная планировка нас привлекла, плюс сотрудничество с банками. И низкий процент. Это основное. Неплохое месторасположение квартир, которые сейчас строятся. Плюс еще сейчас строится третья линия метро.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Дома разные, но есть и общие, уже «фирменные» для застройщика столичного комплекса «Минск Мир» черты. Вход в оба здания с двух сторон. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, можно войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выти на противоположную сторону в тихий зеленый двор. Цокольные этажи и входные группы будут отделаны керамогранитом – это красивый и долговечный материал, наиболее близкий к натуральному камню.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Вместо унылых подъездов – просторные лобби. Предусмотрены стойки консьержа и зоны встречи курьера, а также санитарные комнаты с пеленальным столиком. В каждом из домов по три скоростных и бесшумных лифта компании OTIS, ведущего мирового производителя подъемного оборудования. Но самое главное – выбирая квартиру в любом из домов, получаешь преимущества всего проекта, который строится по принципу город в городе, отмечен международными наградами. А застройщик предлагает выгодные финансовые инструменты.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Алеся Беликова, корреспондент:
Речь о рассрочке на срок до 10 лет – нужны только паспорт и первый взнос – на 30 % стоимости. С первым взносом может помочь банк-партнер – финансирование до 40 тысяч рублей. Договор оформляется сразу же в отделе продаж. Кому-то могут показаться выгодными банковские кредиты.

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Две программы. По одной ставка менее 5 % в первый год, по второй – менее 7 % в первые два года. Любая семья со стабильным доходом может позволить себе жилье в престижном районе столицы. Он развивается комплексно. Международный финансовый центр Minsk World станет центром притяжения инвестиций, здесь создадут несколько тысяч новых рабочих мест. Строятся магазины и торговый центр «Мара Молл», который станет одним из крупнейших в стране. Время поторопиться, пока есть выбор.

*На правах рекламы

«Свободная планировка нас привлекла». Рассказываем о плюсах квартир в домах «Александрия» и «Стамбул»

Люди в материале: Светлана Красногир, Вероника Зайковская, Алеся Беликова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дома «Александрия» и «Стамбул» в комплексе «Минск Мир» – разные, как и два города, но в то же время оба современные и с новым качеством городской...
 
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