ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

26.01.2020 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вилейское водохранилище – самое крупное искусственное в Беларуси, по своим масштабам уступает лишь натуральному озеру Нарочь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Оттого и лидирует в топе самых рыбных мест в стране. Ездят сюда и спиннингисты, и поплавочники, и доночники, зимой также можно встретить разношерстную братию «пингвинов», которые оккупируют вилейский лед. Но не этой! Марьяновна – медик станции ОСВОД –  всматривается в горизонты слегка штормящей зимней воды и тоскливо переводит взгляд на монитор, ностальгируя по настоящей местной зиме.

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Традиционно в крепкий январский минус пейзаж выглядит вот так.

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как приверженцы зимней рыбалки в 2020 году обходятся без любимого хобби?

Полторы тысячи рыбаков на скованном льдом водохранилище ежедневная  норма.   

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Егор Ровдо, начальник спасательной станции Вилейки:
Ну, за свою бытность впервые зима такая. Толщина льда иногда до 60 сантиметров доходит. В этом году вообще не было льда на Вилейском водохранилище.

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Егор Ровдо 10 лет на спасательной станции. И это первая для него такая «нетвердая» зима. С одной стороны нет льда – нет рыбаков-камикадзе, которые так и норовят, иногда ценою собственной жизни, утолить свою рыбную страсть, несмотря на экстремально хрупкие условия.

С другой – фишингмены все равно закидывают удочки и, как правило, не с берега. А роза ветров тут, бывает, так разворачивает свои бутоны, что погоду, мягко говоря, и капризной не назовешь.  Из личных наблюдений: за два часа, пока мы были на Вилейском, мы видели все – и солнце, и снег, и штормовой ливень, и со штилем даже повезло. 

Зима буквально на мгновения сжалилась, аккурат как мы вышли на открытую воду в поисках рыбаков.  

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Егор Ровдо:
Люблю зимнюю рыбалку. Честно говоря, уже самому хочется сходить. Даже если станет лед, уже не будет такой рыбалки, как это было раньше. Здесь все водится: и сомы, и щука, и судак. В целом водохранилище славится судаками.

Зацепиться глазу на необъятных водных просторах и правда не за что. Спасательный катер бороздит просторы около получаса, и вот он, один воин на рыбном поле.  

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Хоть встреча была коротка, но рыбак, представившийся Валерой, с надрывом пожаловался: пока без улова. Вот оно – глухозимье. 

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Он так ждал зиму, готовил снасти, багор, пешню, унты, даже обзавелся новым ледобуром, но, увы,  мечты пока на грани фантазий. Одно утешение – возможно, уже следующей зимой с лихвой возместится. Ведь то, что так массово не выловится в этом несостоявшемся сезоне, нагуляется и переплывет в будущий.  Логика в этом есть: выловили меньше – значит, в водоемах осталось больше. Но существует и природная погрешность. Рыбы-то с такой антикалендарной зимой могут попутать биологические часы. Что на этот счет думает наука?   

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Андрей Лещенко, научный сотрудник лаборатории ихтиологии  НПЦ по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:
Такие резкие перемены негативно сказываются.

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Андрей – с весьма рыбной фамилией – Лещенко и сам сходил в январский отпуск вхолостую. На льду порыбачить так и не случилось. Рыбалка – любовь для него не только профессиональная, но и личная.  

Андрей Лещенко: 
Мы проводили исследования, примерно 60-80 % раньше вылавливалось в подледный период. Лед позволял рыбаком добраться до рыбы, мест стоянки.

Люди в материале: Егор Ровдо, Андрей Лещенко
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вилейское водохранилище – самое крупное искусственное в Беларуси, по своим масштабам уступает лишь натуральному озеру Нарочь, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика