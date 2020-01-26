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Прозрачная вода и обилие рыбы соблазняют. Как аномально тёплая зима повлияла на браконьеров в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще один аспект аномально теплой зимы: не скованные льдом водоемы манят не самых добросовестных рыбаков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С начала года только в самой теплой – Гомельской – области задержали три с половиной десятка браконьеров. Малоактивная рыба, скопившая в зимовальных ямах – самых глубоких местах рек и озер – легкая добыча. Поставленная в таком месте сеть наполняется в считанные минуты. Вместе с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира отправляемся в рейд.
Суточное дежурство начинается с рутиной работы: добровольной сдачи сетей.
Андрей обнаружил сети в сарае недавно приобретенного им дома. Незаконные орудия лова решил передать инспекторам.
Браконьерство – это неуважение к окружающей среде, да и к людям.
Однако чаще инспекторам приходится извлекать сети из ледяной воды. Первые километры браконьерских ловушек в этом году уже уничтожены. Выслеживание злоумышленника в хитросплетении рек, стариц и озер сродни поиска иглы в стоге сена. Но у профессионалов свои методы. Только вот, оказывается, не только у них.
Такие шипы оставляют граждане, которые пришли в лес не с хорошими намерениями.
Вбитые в дорогу шипы из заостренной арматуры гарантируют браконьерам, что погони не будет.
В этот раз инспекторам повезло: на четверть часа раньше в западню попал автомобиль лесхоза. Скрытая угроза выявлена. но осадок остался. Ветковский район особый: многие территории здесь закрыты для посещения. Как, например, берега реки Беседь. Тем не менее, время от времени подводные охотники нарушают запрет: прозрачная вода и обилие рыбы соблазняют.
Но в этот раз ни сумерки, ни спустившая на землю ночная тишина не были нарушены звуками задержания. В эту ночь браконьеры остались дома. По крайней мере, по маршруту движения оперативной группы.
В эту теплую зиму такое спокойное дежурство выдается редко. Открытая вода притягивает не только любителей сетей. На зимовальные ямы приходят люди с так называемыми «живодерами» – острыми крюками. Они буквально выдирают рыбу из речных глубин. И, конечно, подводные охотники. И если первые ловят все же на удачу, последние предпочитают добывать максимально крупные экземпляры, то есть то самое «маточное стадо» – залог благополучия всей популяции рыб.
Александр Маньков, старший государственный инспектор Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
К слову, это задержание произошло прямо в центре полумиллионного Гомеля. Молодые люди охотились на судака и сазана в двух минутах езды от центральной улицы города.
Александр Маньков:
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Андрей Лещенко, научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:
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Прозрачная вода и обилие рыбы соблазняют. Как аномально тёплая зима повлияла на браконьеров в Беларуси?
Новости Беларуси. Еще один аспект аномально теплой зимы: не скованные льдом водоемы манят не самых добросовестных рыбаков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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