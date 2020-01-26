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Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

26.01.2020 20:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Но это сейчас, а два с половиной века назад вы бы застали здесь дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма эпохи Людовика XV. Усадьбу Хрептовичей, богатейшего белорусского рода.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Что было в его истории, сколько известных людей там побывали – программы не хватит пересказать. Главное – не уберегли. Во время Первой мировой дворец сгорел и больше не был восстановлен. До сего дня сохранились только фрагменты усадьбы: двухэтажное здание библиотеки, дом, где жила прислуга, коптильня да развалины хозяйского двора и конюшен. Небогато, что и говорить.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Не сохранилась не только архитектура. Например, книжное собрание Хрептовичей называли полумифическим. Библиотека собиралась не одно столетие, она была поистине уникальной. Но в начале 20-го века ее увезли в Киев на хранение. С обязательным условием: как только на родине Хрептовичей откроется первый университет, библиотека должна быть передана в него навсегда. Правда, завещание не сохранилось, книги до сих пор в Украине.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Еще была коллекция из восьми уникальных картин. И они не на родине, а в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. И единственный способ возвращения полотен в Беларусь – изготовление копий. Первая из картин уже восстановлена, презентация состоялась на неделе в Национальной библиотеке.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Виктория Ходосок побывала в Щорсах – там, куда отправится произведение искусств после столицы. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но это сейчас, а два с...
 
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