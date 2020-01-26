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Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но это сейчас, а два с половиной века назад вы бы застали здесь дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма эпохи Людовика XV. Усадьбу Хрептовичей, богатейшего белорусского рода.
От былой роскоши усадьбы осталось, конечно, мало. Самого дворца нет. Так выглядит сегодня хоздвор Хрептовичей.
Род мог похвастаться уникальной библиотекой: хранилище с тысячами книг, рукописями, картами, дневниками. В коллекции были редкие экземпляры.
Дмитрий Шавня, краевед, коллекционер:
Уже который год подряд богатства известного магнатского рода Хрептовичей разыскивает и «добывает» краевед Дмитрий Шавня. Среди находок и уникальные картины. Из путешествий Хрептовичи привозили самые-самые. Сегодня они хранятся в российском музее. Понятно, вернуть нельзя. Одно из полотен – работа голландского живописца – не оригинал, конечно, – «Беление холста под Харлемом» – восстановлена.
Сейчас копия в Минске на выставке в Национальной библиотеке. Скоро навсегда отправится в дворцовые окрестности. А вслед – еще семь оцифрованных картин. Просто знайте – удовольствие это не из дешевых. Но как тут откажешь, если душа просит?
Дмитрий Шавня:
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Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но это сейчас, а два с...
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