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Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах

26.01.2020 20:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах

Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах

Виктория Ходосок, корреспондент:
В центре агрогородка есть на что посмотреть – на храм Дмитрия Солунского. Местным он напоминает большой корабль. Построил его один из Хрептовичей. Говорят, как обещание святому, подарившему новую жизнь магнату после неудачной битвы с татарами.

Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах

В середине XVIII века здание сгорело дотла. Чуть позже у родственника нашлись деньги построить новое по проекту итальянских архитекторов. Через полвека оно снова задымилось, а после и вовсе успело побывать складом для зерна и спортивным залом.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Архивы святыни не сохранились. Историю сегодня собирают по крупицам. Известно, что иконы даже находили в торфяных ямах около Немана.

Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах

Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах

Иерей Дмитрий Почебут, настоятель прихода храма святого великомученика Димитрия Солунского:
Это не деревенский храм. Это размах собора. За год прошедший одна экскурсия была, и то там три человека. Они, как правило, приезжают постоять возле храма, пофоткать немножечко фасад и сами сфотографироваться. И все. И даже в храм не заходят.

Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах

Что тут скажешь? Предлагаем иерею самый современный путь – подписчиков в Instagram, который самое время завести.

Люди в материале: Виктория Ходосок, Дмитрий Почебут
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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