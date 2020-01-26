|
Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
В середине XVIII века здание сгорело дотла. Чуть позже у родственника нашлись деньги построить новое по проекту итальянских архитекторов. Через полвека оно снова задымилось, а после и вовсе успело побывать складом для зерна и спортивным залом.
Архивы святыни не сохранились. Историю сегодня собирают по крупицам. Известно, что иконы даже находили в торфяных ямах около Немана.
Иерей Дмитрий Почебут, настоятель прихода храма святого великомученика Димитрия Солунского:
Что тут скажешь? Предлагаем иерею самый современный путь – подписчиков в Instagram, который самое время завести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах
Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)