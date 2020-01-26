Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ





Но это сейчас, а два с половиной века назад вы бы застали здесь дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма эпохи Людовика XV. Усадьбу Хрептовичей, богатейшего белорусского рода.





Виктория Ходосок, корреспондент:

Пару веков назад дворцовый комплекс Хрептовичей называли образцовым. Здесь бурлила культурная жизнь и идеально развивалось хозяйство, выпекался хлеб, производился кирпич, а в сыроварне днями хлопотали швейцарские мастера. А за красоту местечка ох как радовался глаз – большой пейзажный парк с десятками видов растений и искусственными озерами. Такой идиллией восхищались, ей же и завидовали. И вслед же говорили – вот бы жить как в Щорсах.









Местные жыхары вельмі любяць рабіць тут прагулкі вечарамі. Вясною вельмі прыгожа. Вельмі многа вінаградных вулітак. Салаў'і потым у маі спяваюць, вельмі цудоўнае паветра.





Вот такая она, тихая и размеренная жизнь в провинции. Про историю Щорсов Мария Поддубицкая, кажется, знает то, что вряд ли найдёшь в учебниках истории.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Где еще поделятся народными лайфхаками, как дорогие книги превратить в дорогую обувь, а в скромные интерьеры дома вписать, скажем, чужой антиквариат. «Ревизию» не проводили, но про это среди местных одни разговоры.









Мария Поддубицкая, жительница агрогородка Щорсы:

Не факт, што няма тых кніг і ікон, што яны не захавалісь у людзей на руках. Вокладкі з натуральнай скуры былі выраблены. Дык людзі вокладкі аддзіралі і рабілі падэшвы для абутку. Хто разумеў, можа, дзе і прыхаваў тыя кніжкі, якія былі ў бібліятэцы. Астаткі мэблі забіралі сабе, цэглу на печ разбіралі.

– То есть вариант того, что кто-то сейчас на графском диване спит, есть?

– Сказаць вельмі цяжка.







