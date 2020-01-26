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Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

26.01.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ

Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Но это сейчас, а два с половиной века назад вы бы застали здесь дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма эпохи Людовика XV. Усадьбу Хрептовичей, богатейшего белорусского рода.

Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Виктория Ходосок, корреспондент:
Пару веков назад дворцовый комплекс Хрептовичей называли образцовым. Здесь бурлила культурная жизнь и идеально развивалось хозяйство, выпекался хлеб, производился кирпич, а в сыроварне днями хлопотали швейцарские мастера. А за красоту местечка ох как радовался глаз – большой пейзажный парк с десятками видов растений и искусственными озерами. Такой идиллией восхищались, ей же и завидовали. И вслед же говорили – вот бы жить как в Щорсах.

Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Местные жыхары вельмі любяць рабіць тут прагулкі вечарамі. Вясною вельмі прыгожа. Вельмі многа вінаградных вулітак. Салаў'і потым у маі спяваюць, вельмі цудоўнае паветра.

Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Вот такая она, тихая и размеренная жизнь в провинции. Про историю Щорсов Мария Поддубицкая, кажется, знает то, что вряд ли найдёшь в учебниках истории.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Где еще поделятся народными лайфхаками, как дорогие книги превратить в дорогую обувь, а в скромные интерьеры дома вписать, скажем, чужой антиквариат. «Ревизию» не проводили, но про это среди местных одни разговоры.

Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Мария Поддубицкая, жительница агрогородка Щорсы:
Не факт, што няма тых кніг і ікон, што яны не захавалісь у людзей на руках. Вокладкі з натуральнай скуры былі выраблены. Дык людзі вокладкі аддзіралі і рабілі падэшвы для абутку. Хто разумеў, можа, дзе і прыхаваў тыя кніжкі, якія былі ў бібліятэцы. Астаткі мэблі забіралі сабе, цэглу на печ разбіралі.
– То есть вариант того, что кто-то сейчас на графском диване спит, есть?
– Сказаць вельмі цяжка.

Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей

Люди в материале: Виктория Ходосок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ Но это сейчас, а два с...
 
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