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Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ
Но это сейчас, а два с половиной века назад вы бы застали здесь дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма эпохи Людовика XV. Усадьбу Хрептовичей, богатейшего белорусского рода.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Местные жыхары вельмі любяць рабіць тут прагулкі вечарамі. Вясною вельмі прыгожа. Вельмі многа вінаградных вулітак. Салаў'і потым у маі спяваюць, вельмі цудоўнае паветра.
Вот такая она, тихая и размеренная жизнь в провинции. Про историю Щорсов Мария Поддубицкая, кажется, знает то, что вряд ли найдёшь в учебниках истории.
Где еще поделятся народными лайфхаками, как дорогие книги превратить в дорогую обувь, а в скромные интерьеры дома вписать, скажем, чужой антиквариат. «Ревизию» не проводили, но про это среди местных одни разговоры.
Мария Поддубицкая, жительница агрогородка Щорсы:
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Обложки книг использовали как подошву для обуви, кирпич разбирали на печь. Жительница Щорс рассказала, как разрушали усадьбу Хрептовичей
Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ Но это сейчас, а два с...
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