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«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

26.01.2020 22:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусское современное пятиборье в последние пару лет сделало гигантский прыжок вперед. После того, как завершили карьеру Мелях и Прокопенко, был огромный провал. На всех крупных топ-турнирах мы в лучшем случае были в середине итоговых протоколов, а все чаще – ближе к его концу, сообщили в программе «Неделя спорта».

Чего не скажешь о дне сегодняшнем. 2018 год – чемпионкой мира становится Анастасия Прокопенко. 2019-й – на вершине пьедестала мира другая белоруска Ольга Силкина. И это не считая медалей этапов кубка мира и других международных стартов.

Лучшую пятиборку планеты застать в стране непросто, но мы улучили момент. К слову, Ольга Силкина была одной из участниц Кубка Беларуси. Еще раз – чемпионка мира участвует в Кубке страны. О карьере и ближайших планах, о победах и олимпийских мечтах выездное интервью «Недели спорта».

Наталья Федорцова, СТВ:
До начала Олимпиады остается совсем немного времени, над чем сейчас работаете?

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Ольга Силкина, действующая чемпионка мира по современному пятиборью:
Сейчас в приоритете ближайшие старты, пока что не смотрим на Олимпиаду. Подходим к ней постепенно. Пока что не строим никаких планов – еще рано.

Наталья Федорцова:
Тем не менее, лично вы об Играх задумываетесь?

Ольга Силкина:
Не хочу пока задумываться, я такой человек, что мне лучше этого не делать. Конечно, за месяц-два буду думать, но пока не вижу смысла о ней задумываться.

Я стараюсь слушать и слышать только своего личного тренера

Наталья Федорцова:
После чемпионата мира на вас стали возлагать много надежд, это как-то влияет?

Ольга Силкина:
Даже не знаю. А кто так говорит?

Наталья Федорцова:
Главный тренер сборной пару месяцев назад.

Ольга Силкина:
Я стараюсь слушать и слышать только своего личного тренера. Может, до меня эта информация как-то не доходила.

Здесь каждый сам за себя, но назвать это жесткой конкуренцией не могу

Наталья Федорцова:
Анастасия Прокопенко, Ирина Просенцова, вы – три кита белорусского пятиборья. Конкурируете между собой?

Ольга Силкина:
У нас не командный вид спорта, здесь каждый сам за себя. Естественно, какая-то борьба будет, каждый хочет победить и оказаться на пьедестале – это нормально. Но назвать это жесткой конкуренцией не могу.

Наталья Федорцова:
Между собой взаимодействуете?

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Ольга Силкина:
Не подумайте, у нас нет никаких ссор, хорошо общаемся.

Наталья Федорцова:
С Ириной, наверное, лучше – все-таки из одного города.

Ольга Силкина:
Как раз наоборот, с Ириной поменьше. Хоть мы и землячки, тренируемся на одной базе, но пересекаемся редко. Просто так получается, разное расписание.

Наталья Федорцова:
Вы обе из Гомеля. Что там есть такого, что позволяет готовить пятиборцев?

Ольга Силкина:
Все благодаря тренерам. У нас одна школа, все проходим через одних и тех же специалистов. Со всем этим тренерским штабом работаем до сих пор. Сейчас наибольший вклад в мою подготовку вносит Василий Адамович Гулевич. А с Ириной Просенцовой работает специалист, который раньше был моим тренером.

У нас с главным тренером есть традиция: после завершения каждого вида он приносит кофе

Наталья Федорцова:
Вас готовят личные тренеры, какая функция у хедкоуча сборной?

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Ольга Силкина:
Он как талисман. А если серьезно – определяет, какой состав и на какие соревнования поедет. Но он тренер, к которому нужно прислушиваться, может подойти и сказать: «Не надо, подожди, отдохни». И ты понимаешь, что да, лучше его послушать, есть чуйка.

Наталья Федорцова:
Перед чемпионатом мира что-то такое говорил?

Ольга Силкина:
Нет, вроде ничего. Хотя у нас с ним есть традиция: после завершения каждого вида он приносит кофе. И перед комбинированным видом сказал, что сейчас бег – нельзя, потом принесет, когда выиграю. И тут я действительно беру золото.

Нужно не подвести себя в этот год

Наталья Федорцова:
Перед миром и сами говорили, что чувствуете – золото будет вашим. Сейчас есть какое-то предчувствие?

Ольга Силкина:
Что касается Олимпиады – пока ничего. А вот по поводу ближайших стартов… Поставила цель не то чтобы доказать, что я чемпионка мира, это уже себе доказала. Нужно не подвести себя в этот год. Эта ответственность настраивает. Буду стараться на каждых соревнованиях.

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Уже нет времени беречь себя

Наталья Федорцова:
Хорошо выступать. Может, стоило бы поберечь себя?

Ольга Силкина:
Возможно, но уже нет времени беречь себя.

Наталья Федорцова:
Какая цель на предстоящий чемпионат мира?

Ольга Силкина:
Пока тоже не задумывалась. На данный момент просто много тренируюсь, работаю.

Наталья Федорцова:
Насколько много?

Ольга Силкина:
Больше, чем до того, как стала чемпионкой мира. И у меня, и у тренера возросла нагрузка. Изменилось все.

Ходят разговоры, что в пятиборье хотят изменить правила. Если так случится, то до следующей Олимпиады я не доживу

Наталья Федорцова:
Кстати, после завоевания олимпийской лицензии вы сказали, что не уверены, что следующие Игры будут с вашим участием. Почему?

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Ольга Силкина:
Ходят разговоры, что в пятиборье хотят изменить правила, причем очень глобально, вроде бы даже коня убрать. Если так случится, то до следующей Олимпиады я не доживу. Если перемен не будет, то попробую остаться до следующих Игр.

Наталья Федорцова:
Я так понимаю, все эти метаморфозы с видами для того, чтобы добавить зрелищности.

Ольга Силкина:
Как по мне, и так всего хватает для популяризации. На чемпионате мира было видно, что в нашем виде спорта хватает и болельщиков, и спортсменов. Стадион был заполнен людьми. В 2021 году будет домашний чемпионат мира, надеюсь, к этому времени правила не изменятся. К этим нововведениям всегда настороженно относишься, ведь тренируешься, нарабатываешь, а тут раз – и поменяли все. Но, к сожалению, в таких делах мнением спортсменов не интересуются.

Наталья Федорцова:
В ноябре на олимпийском собрании Президент страны отметил достижения пятиборцев, обмолвившись, что это два комплекта наград в Токио. Получается, в вас не сомневаются даже на самом высоком уровне. Ответственность не давит?

Ольга Силкина:
Услышать подобное от такого человека – думаю, это не давит.

Наталья Федорцова:
Вообще у нас заведено требовать от спортсменов максимальных результатов. Наверное, это мешает кайфовать от соревнований.

Ольга Силкина:
Да, но мы сами выбрали такую профессию. Когда выступаешь на таком уровне, идет сильное напряжение.

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Пятиборье тоже достаточно красивое и воздушное. Пять прекрасных видов спорта в одном

Наталья Федорцова:
Кстати, о «такой профессии»: почему пятиборье – не самый распиаренный вид спорта?

Ольга Силкина:
Если он не распиаренный, это не значит, что он не самый хороший.

Наталья Федорцова:
Обычно девочки в детстве хотят чего-то более воздушного и красивого.

Ольга Силкина:
В принципе, пятиборье тоже достаточно красивое и воздушное. Пять прекрасных видов спорта в одном.

Мне кажется, сейчас в пятиборье самые идеальные правила, которые были за всю историю

Наталья Федорцова:
Бег и стрельба вместе. Как чувствуете себя в комбинированном виде?

Ольга Силкина:
Мне кажется, сейчас в пятиборье самые идеальные правила, которые были за всю историю.

Формат, когда ты не знаешь, какая лошадь тебе достанется, – это интересно

Наталья Федорцова:
Самое сложное – это конкур, не проще ли было бы выступать со своей лошадью?

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Ольга Силкина:
Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, формат, когда ты не знаешь, кто тебе достанется, – это интересно.

Наталья Федорцова:
Но ведь это очень обидно, когда во всех видах идешь нормально, а потом все идет насмарку из-за лошади.

Ольга Силкина:
Что я могу сказать? Везет сильнейшим.

Наверное, это награда за предыдущие года, всегда были проблемы с конем, а тут хорошо проехалась

Наталья Федорцова:
На знакомство с лошадью дают 15 минут, что можно успеть за это время?

Ольга Силкина:
Попытаться понять ее. На самом деле, за это время мы успеваем понять, что с ней нужно сделать. Возьмем чемпионат мира: я ехала во втором гиде. У меня было преимущество, поскольку видела, как едут первые. Я посмотрела, как скачет моя лошадь. Она оказалась очень хорошей. Наверное, это награда за предыдущие года, всегда были проблемы с конем, а тут хорошо проехалась.

В одном виде нет разнообразия

Наталья Федорцова:
В пятиборье несколько видов, не было желания посвятить себя чему-то одному?

Ольга Силкина:
Честно? Нет, потому что в одном виде нет разнообразия. В пятиборье каждый день посвящаешь разным дисциплинам. Тренировочный процесс построен так, что ежедневно занимаемся только бегом и плаванием. А стрельбу, коня и фехтование чередуем.

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Тяжелее всего научится ездить на лошади. Хоть всю жизнь на ней езди, и все равно будет, что совершенствовать

Наталья Федорцова:
Наверное, коня тяжелее всего отрабатывать из-за специфических условий?

Ольга Силкина:
Ездим на сборы в страны, где с этих проблем никаких нет. Единственное, этот вид требует много времени, потому что тяжелее всего научится ездить на лошади. Хоть всю жизнь на ней езди, и все равно будет, что совершенствовать.

Все знают, что я выхожу и колю в ногу, все ее защищают, но я все равно туда колю. Это моя коронка

Наталья Федорцова:
В пятиборье пришли из плавания, но козырь фехтование. Как так получилось?

Ольга Силкина:
Вот тут нужно говорить спасибо тренерам. Гомельская школа выделяется этим видом спорта. На всех соревнованиях гомельчане идут выше всех.

Наталья Федорцова:
А соперников на фехтовании разбираете?

Ольга Силкина:
Нет, в этом нет особого смысла. Например, все знают, что я выхожу и колю в ногу, все ее защищают, но я все равно туда колю. Это моя коронка. Бой идет минуту, действуешь, можно сказать, интуитивно.

Занимаюсь пятиборьем лет десять, из них пять-семь очень боялась лошади

Наталья Федорцова:
Из всех видов, представленных в пятиборье, от какого получаете наибольший кайф?

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Ольга Силкина:
От коня. Занимаюсь пятиборьем лет десять, из них пять-семь очень боялась лошади. Это было чем-то сверхнереальным, не понимала, что с ним делать. А в последние три года полюбила. Бывает страшно, падаешь, но все равно.

Наталья Федорцова:
Да, вот со стороны смотришь, как люди падают, и думаешь: неужели вы будете пробовать это снова?

Ольга Силкина:
Может, это и выглядит страшно, но на самом деле не так. Как говорит мой тренер: «Будешь больше падать, быстрее научишься ездить». Так оно и происходит. Когда падаешь, страх проходит. Иногда очень больно, аж до слез, но потом все быстро проходит, забываешь и садишься обратно.

Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слезы

Наталья Федорцова:
А со стрельбой как? Знаю, любите стрелять из ПМ?

Ольга Силкина:
Да, хотя от этого пистолета эмоции специфические. Когда первый раз из него выстрелила, были слезы. Первая мысль: хоть бы никогда не было войны, потому что это очень страшно.

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Наши мальчики – одни из сильнейших. Думаю, они смогут сейчас побороться за олимпийские лицензии

Наталья Федорцова:
Глядя на наши результаты, женское пятиборье на хорошем уровне, парни чуть отстают. Как думаете, почему?

Ольга Силкина:
Может, так просто кажется, потому что наши мальчики – одни из сильнейших. Сказать, что им сложнее – нет, мы делаем одно и то же. Думаю, они смогут сейчас побороться за олимпийские лицензии.

Иногда на Кубке попасть в финал тяжелее, чем выступить в нем

Наталья Федорцова:
Очень часто, когда у спортсмена спрашивают, кто конкурент, он отвечает – я сам. У вас перед Олимпиадой так же?

Ольга Силкина:
Нет, у меня там 35 конкурентов, и все могут выиграть. Плюс, все будет проходить в один день, не будет полуфиналов, сразу финал. Легче приехать на соревнования, там полуфинал, пройти его и выступить в финале. А тут не будет права ни на ошибку, ни на что. Если в полуфинале ты сделал что-то не так, то есть шанс изменить все в финале, а на Олимпиаде нужно изначально все сделать хорошо. Но, опять же, конкуренты все, корейцы сильные, Европа вся.

Иногда на Кубке попасть в финал тяжелее, чем выступить в нем. Бешеная конкуренция, если на фехтовании чего-то не доберешь, то потом тяжело что-то вытянуть.

«Когда первый раз из ПМ выстрелила, были слёзы». Чемпионка мира Ольга Силкина о современном пятиборье

Люди в материале: Ольга Силкина, Наталья Федорцова
 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Белорусское современное пятиборье в последние пару лет сделало гигантский прыжок вперед. После того, как завершили карьеру Мелях и Прокопенко,...
 
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