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«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

26.01.2020 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь – чемпион Европы по индорхоккею. Если вдруг кто-то не в курсе, то это зальная разновидность хоккея на траве. Пусть и не олимпийская, только вот играют в помещениях все те же люди, которые в теплое время выступают на газоне, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сборная Беларуси впервые в истории стала лучшей командой на континенте. Наши девушки уверенно прошли групповой турнир, потерпев лишь одно поражение от Нидерландов. В полуфинале мы блестяще разобрались с немками, а в решающем матче взяли реванш у наших обидчиц на первом этапе. Золото континентального форума остается в Беларуси.

Итоги чемпионата Европы обсудим с председателем федерации Александром Екименко.

«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

Мы шли, мы верили, что должны выиграть. И у нас это получилось

Виталий Гурков, СТВ:
Александр Леонидович, поздравляю с победой. Уже осознаете, что мы – лучшие в Европе?

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Ну да, в данный момент это факт – то, что мы стали чемпионами Европы. Естественно, я очень рад, что так произошло.

Виталий Гурков:
Мы уже несколько раз были с серебром, были с бронзой. И наконец-таки выиграли. Может быть, чемпионат Европы был для нас каким-то заколдованным? Что случилось, что мы все-таки взяли эту вершину?

Александр Екименко:
Могу сказать огромное спасибо девочкам, каждая превзошла себя. Да, у них есть мастерство, есть опыт. Да, есть тренер. Опять же, тренер у нас голландец, он работает уже пять лет с нашими девочками. Есть молодые, есть опытные. Мы шли, мы верили, что должны выиграть. И у нас это получилось.

«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

Виталий Гурков:
Именно в Минске.

Александр Екименко:
У нас третий рейтинг в мире. Вообще, хоккей на траве в мире развивают 137 федераций. В большом хоккее, в олимпийской программе мы 20-е в мире. А в индорхоккее – третьи в мире. Первые – сборная Германии, это был 20-й чемпионат Европы. Сборная Германии была 15 раз чемпионом Европы.

Я, когда даже забили, не видел это нарушение. Я думал, что мы уже чемпионы

Кристина Момот, СТВ:
О чем вы думали, когда пробивалось пенальти и решающий бросок был на нашей стороне?

«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

Александр Екименко:
Я, когда даже забили, не видел это нарушение, думал, что судья не даст тот же пенальти, когда были буллиты. Я думал, что мы уже чемпионы. Оказывается, это было не так, еще надо было пройти какое-то испытание. Испытание временем. Испытание нервов, всех эмоций. Действительно, как говорится, дома и стены помогают. Но девочки сотворили больше, чем могли.

В голландском хоккее успех на 40 % в анализе

Кристина Момот:
Если брать во внимание исключительно содержание матчей, то как вам они?

Александр Екименко:
Херман мне всегда говорил, что в голландском хоккее успех на 40 % в анализе. Наверное, они все разобрали и все это сделали. Поэтому очень интересная и очень достойная игра нашей команды. Мы проигрывали до последних двух секунд – 1:0, сравняли счет на последних секундах. Это дорогого стоит. То, что это произошло, – значит, мы сильнее, тут буллиты, да. Мы дома. Но девочки показали очень достойный хороший хоккей.

«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

У Хермана опыт очень большой, знания. Он очень много дает не только команде, но еще и тренерам

Виталий Гурков:
Длительное время командой руководит представитель Нидерландов Херман Круис. Его работа была связана с тем, чтобы команда пробилась на Олимпиаду. Однако этого не случилось. Но Европу все-таки нам удалось взять. Закономерный вопрос: останется ли он главным тренером команды?

Александр Екименко:
Я могу сказать, что у нас с Валерием Николаевичем, председателем наблюдательного совета, был разговор буквально перед этим турниром. У Хермана опыт очень большой, знания. Он очень много дает не только команде, но еще и тренерам, и детским тренерам. И вообще всему белорусскому хоккею. Большой труд, который он приносит, я вижу. Валерий Николаевич, может, меньше. У нас был такой разговор, что, может быть, кого-то другого. Может быть, чего-то не хватает. Может, проблема в тренере. Но он доказал, что нет. Я думаю, он будет с нами работать.

Кристина Момот:
Херман у руля остается или нет?

Александр Екименко:
Да, остается. Сегодня мы общались с министром спорта. Мы должны уже думать об Олимпиаде во Франции. И думать не за год: «Попадем – не попадем», есть шанс, а планомерно к этому идти.

«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

Можно замахиваться на чемпионат мира

Кристина Момот:
К нам приезжали международные технические делегаты. Они были приятно удивлены болельщикам на трибунах, тем, что болельщиков много, большим вниманием прессы. Если мы опять будем подавать заявку на тот турнир, мы будем в числе фаворитов. Мы хотим снова выступить принимающей стороной? Может быть, замахнуться на чемпионат мира?

Александр Екименко:
Можно замахиваться на чемпионат мира. Но сегодня каждая страна, которая развивает этот вид спорта, хочет, чтобы это проходило у них. И второй момент: преимущество чемпионата мира, если брать в индорхоккее, – в одном месте два зала, играют и мужчины, и женщины. Это было в Лейпциге, это было в Познани. Они из выставочных центров делают спортсооружения. Можно разделить «Уручье» и, например, Дворец спорта, но не будет эффективности такой.

И выиграем ли мы? Получим ли мы право проведения Кубка мира этого? Да, оно престижно. У нас есть инфраструктура, можно помыслить, можно попытаться.

«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

Основное для детей преимущество – у нас все секции бесплатные. Сегодня у нас нет проблем с инвентарем в детских школах

Виталий Гурков:
Как вы занимаетесь отбором? Как ребенок попадает в секцию?

Александр Екименко:
Основное для детей преимущество – у нас все секции бесплатные. Сегодня у нас нет проблем с инвентарем в детских школах. Я прямо могу сказать, что каждая детская школа обеспечена инвентарем. Мы буквально недавно получили от Международной федерации 250 клюшек и 15 вратарских форм для детских школ. Это для того, чтобы наши дети не имели проблем по развитию.

Даже могу сказать, что если раньше у нас был набор, то сейчас уже где-то есть отбор. И еще могу сказать о преимуществе: буквально с 1 сентября 2019 в системе ДЮСШ дети могут приходить и заниматься с семи лет. Если раньше было с девяти, то сейчас с семи лет. Это тоже огромный плюс для занятия этим видом спорта.

«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

Мужской команде попасть на Олимпийские игры будет очень сложно

Виталий Гурков:
Ближайшие планы у национальной сборной какие?

Александр Екименко:
Во Францию. Мужской команде попасть на Олимпийские игры будет очень сложно. Мы все равно должны развивать, искать молодежь к следующей Олимпиаде. Но все равно у нас есть промежуточные этапы проведения – это мировые лиги, где национальные команды мужские будут участвовать. Они дают баллы, рейтинг, дают постепенный шанс попадания на какие-то Олимпийские игры.

У женщин это гораздо легче, потому что мы уже 20-е. Мы уже добились того, что у нас есть рейтинг, который сегодня может позволить попасть на Олимпийские игры. И не просто позволить, а реально туда попасть.

«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

Кристина Момот:
А что у наших девушек в планах?

Александр Екименко:
Однозначно мы будем бороться за попадание во Францию на Олимпийские игры. Для этого мы делаем все. У нас по крайней мере есть молодежь, есть тренер. Этот состав тренерский – это же не просто так, его надо было формировать, комплектовать с друг другом. Вместе они жили, ходили, творили, объединялись. У кого-то разные мнения, но получился единый механизм тренерский. Это тоже очень важно. Он у нас уже есть. Как говорится, для того, чтобы построить дом, необходим фундамент. Как можно строить крышу без фундамента?
У нас сейчас есть конкуренция, а самое главное – это конкуренция. А кроме конкуренции Хреман привил им желание, психологию.

Люди в материале: Александр Екименко, Виталий Гурков, Кристина Момот
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь – чемпион Европы по индорхоккею. Если вдруг кто-то не в курсе, то это зальная разновидность хоккея на траве. Пусть и не олимпийская,...
 
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