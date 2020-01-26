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«При сегодняшнем раскладе нас цена Российской Федерации уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

26.01.2020 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На планете все пропахло нефтью. С запахом и углеводородное противостояние между Минском и Москвой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«При сегодняшнем раскладе нас цена Российской Федерации уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

Евгений Пустовой, корреспондент:
Некоторые горе-предсказатели уверенное движение Беларуси вперед связывают с нефтью. Даже формулу вывели: нет нефти – нет Беларуси. Ошиблись.

«При сегодняшнем раскладе нас цена Российской Федерации уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

«При сегодняшнем раскладе нас цена Российской Федерации уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:
Все нам давали то три месяца, то три дня, три недели, три года. Эти сроки менялись, но это постоянно присутствовало. Основной вопрос был в том, что задушат. Нефтеперерабатывающие заводы – советское наследие. Закрыть их – значит, уволить тысячи людей. Разделить между пришлыми олигархами (своих-то нет) – значит, предать идею социальноориентированнного государства.

Евгений Пустовой:
Свои НПЗ мы не только сохранили, но модернизировали до европейского уровня. В соседней Украине подобные заводы акционированы и угроблены, а на всю большую  Россию – только одно подобное нашим предприятие. 

Сергей Мусиенко:
Своих нефтеперерабатывающих мощностей мало, огромные потери идут. Мы ее перерабатываем и получаем другой доход. Вместо того, чтобы строить заводы или развивать в кооперации какие-то проекты, устраивают бандитский, я бы сказал, рейдерский, это желание «отжать». 

«При сегодняшнем раскладе нас цена Российской Федерации уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

Евгений Пустовой:
Конечно, 30-40 % оставим для российского сырья. Urals – самая некачественная, но самая близкая для наших НПЗ (к слову сказать, пока). Года два, и там все – мировая цена, а может и выше. Надо быть готовыми.

Сергей Мусиенко:
При сегодняшнем раскладе нас цена Российской Федерации уже не волнует, потому что она сопоставима с рыночной ценой. Нам нужно отработать логистику поставок, и мы станем сильнее.

Евгений Пустовой:
Все соки пытаются выжать не только из проверенных партнеров, но и из нефтяных полей. Образно говоря, возделанными в том числе трудолюбивыми учеными, нефтяниками и строителями из Беларуси. Сначала «Дружбу» отравили грязной нефтью, а потом и ремонтировать отказываются. Труба дело с этими олигархами.

«При сегодняшнем раскладе нас цена Российской Федерации уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

Сергей Мусиенко:
Молочные, сахарные, колбасные, газовые, нефтяные войны. Они происходили только потому, что превалирует личный интерес.

Кстати, будущее все же за атомной энергетикой. Вот и пытаются владельцы буровых снять последнюю пенку с нефти.

Сергей Мусиенко:
Мы строим атомную станцию, которую должны запустить, и будем меньше брать газа. Это тоже многих раздражает, потому что люди, у которых коммерческие интересы в газе, потеряют порядка 5 миллиардов кубических метров газа в год.

Люди в материале: Сергей Мусиенко
 
 
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Новости Беларуси. На планете все пропахло нефтью. С запахом и углеводородное противостояние между Минском и Москвой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.   ...
 
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