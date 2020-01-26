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«У каждого разная жизненная ситуация». Профсоюзы - про предложение сократить декретный отпуск

26.01.2020 22:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси не нужно сокращать декретный отпуск по уходу за ребенком, заявил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда в эфире СТВ. По его мнению, идти на сокращение нельзя в том числе из-за того, что сейчас есть право: или оставаться в декретном отпуске, или из него выйти.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Я выскажу то, что у нас обсуждается, и мнение профсоюзов. То, что завоевано, а это и есть завоевание в том числе и это социальные гарантии для тех женщин, для мам, которые сегодня рожают детей (и у нас сегодня всемерно поддерживается рождаемость — это сегодня один из самых стратегических вопросов в стране), то сегодня нельзя идти на уменьшение, поскольку есть несколько вещей», — сказал Михаил Орда.

По его мнению, у декретниц есть возможность как оставаться в отпуске до конца отведенного срока, так и раньше выйти на работу.

«Первое — каждый может выбрать для себя и есть право: или оставаться в декретном отпуске, или из него выйти. Второй вопрос — есть гарантия, что за тобой сохраняется рабочее место. Это очень важный вопрос. И третье — у каждого разная жизненная ситуация. У кого-то есть кто-то, кто может посмотреть за ребенком, у кого-то есть доход более высокий. И в обществе все по-разному. И вот как раз эти возможности должны быть у мам, чтобы они полноценно могли рожать детей, осуществлять уход и растить ребенка», — отметил Михаил Орда.

Недавно эксперты BEROC подсчитали, что сокращение отпуска по уходу за ребенком до двух лет при сохранении существующего размера пособия могло бы увеличить ВВП страны на 2,7%. В Минтруда говорят, что этот вопрос пока не рассматривается.

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В Беларуси не нужно сокращать декретный отпуск по уходу за ребенком, заявил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.
 
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