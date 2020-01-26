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Белорусы будут по-новому платить за просмотр своей банковской истории

26.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусы будут по-новому платить за просмотр своей банковской истории

Нацбанк Беларуси установил новые тарифы за просмотр банковской истории, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Кредитную историю со скоринговой оценкой можно запросить раз в год бесплатно. Большее количество раз – уже за определенную плату.

Так, физическое лицо может получить полный отчет в электронном виде за 2,79 руб. Эта услуга подешевела на 3 копейки в сравнение с предыдущим пересмотром цен. На бумажном носителе такой отчет обойдется в 12,83 рубля, что дороже на 98 копеек по сравнению с предыдущим ценником.

Юридические лица могут получить аналогичный документ только на бумаге. Для них услуга подорожала на 97 копеек и обойдется в 12,7 рубля.

Неразвернутый отчет физлицо может получить за 58 копеек (тариф не изменился), расширенный в электронном виде – за 67 копеек.

Для юрлиц стандартный кредитный отчет будет стоить 14,93 руб. (был 13,76 руб.), расширенный — 16,6 руб. (был 15,33 рубля). Самым дорогим для юридических лиц будет отчет расширенный плюс — 18,08 рубля вместо 17,36.

Стоимость обработки одной кредитной истории для электронного отчета «Сводный — физические лица» или «Сводный — юридические лица» обойдется в 5 копеек. Раньше услуга стоила 6 копеек.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Нацбанк Беларуси установил новые тарифы за просмотр банковской истории, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Кредитную историю со скоринговой...
 
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