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Олимпийский чемпион отчитал «еле волочащих ноги» российских биатлонистов

26.01.2020 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отчитал «еле волочащих ноги» российских биатлонистов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Васильев посчитал итоги выступлений отечественных спортсменов неутешительными. «Чувствуется, что у наших просто нет сил. Не знаю, чем наши занимались в подготовительный период, но все "мертвые". Как можно было так натренировать спортсменов, что они ноги еле волочат?» — задался вопросом он.


Олимпийский чемпион посчитал, что шансы на медали чемпионата мира у россиян минимальны. «Начали за здравие, а сейчас все движется к тому, что закончится за упокой. Остается верить только в чудо», — подытожил он.

26 января российские биатлонисты установили антирекорд, 26 гонок подряд не попав на подиум Кубка мира. Спортсмены не попадают в первую тройку соревнований с 14 декабря 2019 года. Таким образом россияне побили собственный антирекорд 2016 года, когда они оставались 25 гонок без наград.
 
 
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отчитал «еле волочащих ноги» российских биатлонистов. Его слова приводит «Чемпионат.com».
 
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