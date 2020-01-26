Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли при крушении вертолёта









ВВС . Вертолёт с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес, сообщает





С ним на борту было еще четверо людей — все погибли.





TMZ заявило, что вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джанна Мария. По данным издания, баскетболист вместе с ней летел на игру. Информацию о гибели дочери спортсмена подтвердило ESPN, а также The New York Times. Как выяснило NYT, руководство НБА разослало письмо с подтверждением гибели Коби и его дочери всем командам и лигам.





Таким образом, у Коби остались жена и три дочки: 17-летняя Наталия, 3-летняя Бьянка и 7-месячная Капри.





На месте работают экстренные службы. Причина аварии выясняется.





Брайант был пятикратным чемпионом НБА в составе Лейкерс, двукратным MVP финальных серий, а также самым ценным игроком сезона-2008.





Коби принял участие в 18 Матчах Звезд, четырежды был MVP этих матчей. 11 раз входил в первую сборную сезона НБА. За карьеру в лиге Брайант набрал 33 643 очка.





Также Коби стал двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).