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Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли при крушении вертолёта

26.01.2020 23:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

41-летний баскетболист, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб во время крушения вертолета в Лос-Анджелесе.



Вертолёт с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес, сообщает ВВС.

С ним на борту было еще четверо людей — все погибли. 

TMZ заявило, что вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джанна Мария. По данным издания, баскетболист вместе с ней летел на игру. Информацию о гибели дочери спортсмена подтвердило ESPN, а также The New York Times. Как выяснило NYT, руководство НБА разослало письмо с подтверждением гибели Коби и его дочери всем командам и лигам.



Таким образом, у Коби остались жена и три дочки: 17-летняя Наталия, 3-летняя Бьянка и 7-месячная Капри.

На месте работают экстренные службы. Причина аварии выясняется.

Брайант был пятикратным чемпионом НБА в составе Лейкерс, двукратным MVP финальных серий, а также самым ценным игроком сезона-2008.

Коби принял участие в 18 Матчах Звезд, четырежды был MVP этих матчей. 11 раз входил в первую сборную сезона НБА. За карьеру в лиге Брайант набрал 33 643 очка.

Также Коби стал двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).
 
 
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41-летний баскетболист, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб во время крушения вертолета в Лос-Анджелесе.
 
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