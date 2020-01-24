|
Прогноз по валютам: подешевеют ли доллар и евро к февралю?
Источник материала: Myfin
– Вот и у белорусского рубля наступил праздник, потому что после девяти подряд недель снижения наконец ему удалось укрепиться к валютной корзине.
На внешних валютных рынках евро к доллару снизился с 1,1130 до 1,1050, или на 0,8%.
Российский рубль вел себя нейтрально, он снизился к доллару, но укрепился к европейской валюте. Доллар в России подорожал с 61,5 до 61,8 российского рубля, или на 0,6%. А евро подешевел с 68,5 до 68,3 российского рубля, или на 0,2%.
Зато к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты.
Доллар подешевел на 0,46%, евро снизился на 1,25%, российский рубль подешевел на 1,01%.
Кстати говоря, последний раз ситуация, когда за неделю к белорусскому рублю дешевели сразу три иностранные валюты, была в середине октября прошлого года.
На начавшейся неделе восстановление белорусского рубля после декабрьского снижения продолжится.
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль начал укрепляться на минувшей неделе, как раз к Китайскому новому году. Каких курсов иностранных валют можно ожидать на внутреннем рынке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)