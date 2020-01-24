Прогноз по валютам: подешевеют ли доллар и евро к февралю?

– Вот и у белорусского рубля наступил праздник, потому что после девяти подряд недель снижения наконец ему удалось укрепиться к валютной корзине.

На внешних валютных рынках евро к доллару снизился с 1,1130 до 1,1050, или на 0,8%.

Российский рубль вел себя нейтрально, он снизился к доллару, но укрепился к европейской валюте. Доллар в России подорожал с 61,5 до 61,8 российского рубля, или на 0,6%. А евро подешевел с 68,5 до 68,3 российского рубля, или на 0,2%.

Зато к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты.



Доллар подешевел на 0,46%, евро снизился на 1,25%, российский рубль подешевел на 1,01%.

Кстати говоря, последний раз ситуация, когда за неделю к белорусскому рублю дешевели сразу три иностранные валюты, была в середине октября прошлого года.

На начавшейся неделе восстановление белорусского рубля после декабрьского снижения продолжится.