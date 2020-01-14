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Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
27.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 января 2020 19:21 1779
Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
13 января текущего года на Центральной площади г. Солигорска прошло традиционное колядное представление под названием «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье!» с песнями, шутками…
На площадь солигорчане пришли семьями. Бабушки и дедушки, папы и мамы с детьми вместе наблюдали за действом, которое разворачивалось на сцене.
Одна из главных задач старинного праздника – провести день зимнего солнцестояния так, чтобы следующий год был щедрым, удачным и благополучным во всех сферах жизни.
Артисты постарались соблюсти все ритуалы, так что можно ожидать в 2020 году перемены к лучшему. Завершился «Щедрец — 2020» на центральной площади г. Солигорска концертной программой от солистов Дворца культуры г. Солигорска.
Праздничные гуляния пришлись по душе гостям праздника. И дети, и взрослые активно поддерживали колядовщиков, вместе танцевали и пели обрядовые песни.
Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 января 2020 19:21 1779 Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ. ...
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