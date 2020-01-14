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Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

27.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 января 2020 19:21 1779

Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

13 января текущего года на Центральной площади г. Солигорска прошло традиционное колядное представление под названием «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье!» с песнями, шутками…

Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

На площадь солигорчане пришли семьями. Бабушки и дедушки, папы и мамы с детьми вместе наблюдали за действом, которое разворачивалось на сцене.

Традиционные персонажи Бабы и Деда, Козы обыгрывали народные бытовые сценки. Герои колядных гуляний напомнили собравшимся о традициях предков. Звучали заговоры на хороший урожай, погоду и благополучия в доме, зрители поучаствовали в гадании на будущий год, подпевали знакомым с детства мелодиям.

Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Одна из главных задач старинного праздника – провести день зимнего солнцестояния так, чтобы следующий год был щедрым, удачным и благополучным во всех сферах жизни.

Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Артисты постарались соблюсти все ритуалы, так что можно ожидать в 2020 году перемены к лучшему. Завершился «Щедрец — 2020» на центральной площади г. Солигорска концертной программой от солистов Дворца культуры г. Солигорска.

Хорошее настроение всем присутствующим в этот вечер дарили: Виктория Радохлеб, Кристина Кисличук, Андрей Цуба, Николай Холод и др. Бурные аплодисменты звучали в адрес исполнителей.

Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Праздничные гуляния пришлись по душе гостям праздника. И дети, и взрослые активно поддерживали колядовщиков, вместе танцевали и пели обрядовые песни.

Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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14 января 2020 19:21 1779 Как щедровали в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ. ...
 
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