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Nike хейтили из-за рекламы одежды для Australian Open. Рассказываем, почему и что носят игроки

27.01.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Nike создал стильную коллекцию с абстрактными принтами про Австралию, но промахнулся с рекламным слоганом. Линейка от Adidas возвращает в 90-е. Fila присвоила названию оттенка в цветовой палитре имя первой ракетки мира. SPORT.TUT.BY представляет обзор лучших нарядов теннисисток на открытом чемпионате Австралии, проходящем в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.

Nike

Новая коллекция Nike создана в сотрудничестве с австралийской художницей Кэсси Бирнс. В стиле Бирнс прослеживается любовь к цвету и осмысление графических изображений в цифровом мире. Помимо Nike крупными клиентами Бирнс являются Google и Microsoft.

Специально для Australian Open Кэсси предложила рисунки, отражающие доисторическую Австралию с ее скалистыми видами и образом дрейфующего контента. Абстрактные принты появились на приталенных платьях NikeCourt с перфорированной задней панелью, боди из эластичной ткани и с вырезом сзади, а также на юбках с широким поясом.


Победительница прошлогоднего Australian Open Наоми Осака из Японии в платье от Nike. Фото: Reuters

Акцент в наряде румынки Симоны Халеп сделан на пестрой юбке-шортах. Фото: Reuters

Производитель учел, что в Австралии теннисисты вынуждены играть при высоких температурах — до +37°С, и предложил девушкам боди длиной до колена и такой конфигурации, которая обеспечивает воздухопроницаемость в зонах потовыделения.

Прежде всего, перегреву подвержены область под бюстгальтером и шея, считают дизайнеры NikeCourt.


Украинка Элина Свитолина к юбке добавила желтое боди и в некоторых матчах использовала повязку в цветах украинского флага. Фото: Reuters

Слоан Стивенс из США выбрала боди фирменного цвета Женской теннисной ассоциации и юбку с принтом от Кэсси Бирнс. Фото: Reuters

«Жара бросает вызов игрокам, а также дизайнерам Nike, которым необходимо обхитрить огненные условия», — гласит рекламный слоган. В британском таблоиде The Sun его сочли «совершенно неуместным» на фоне природной катастрофы, с которой столкнулась Австралия в летний период, — сильнейшими пожарами, приведшими к гибели людей и животных.

«Просто немного глуховат этот Nike», — написал в твитере Бен Ротенберг из газеты The New York Times.

В Nike подчеркнули, что имели в виду не пожары в Австралии, а всего лишь характерную для Австралии летом знойную погоду, а также удалили из рекламных материалов вызвавший негативную реакцию слоган. В ответ компании намекнули, что вместо извинений ей следовало бы направить «пачку денег» жертвам пожаров.


Чешка Петра Квитова решила выступить в платье от Кэсси Бирнс. Фото: Reuters

Такой же наряд и у хорватки Донны Векич. Фото: Reuters

Как видим, белоруска Арина Соболенко на открытом чемпионате Австралии примерила два комплекта формы от Nike. В белом боди и ярко-желтой юбке она сыграла в одиночном разряде, а в узорчатом платье — в паре с бельгийкой Элиз Мертенс.


Наша Арина Соболенко в желтой юбке. Верх — белый топ с открытой спиной. Фото: Reuters

В матчах парного разряда Арина (на фото — справа) носит платье, как у Квитовой и Векич. Фото: Reuters

Специально для 23-кратной чемпионки «Шлемов» американки Серены Уильямс в Nike сшили многослойное платье с галечным принтом — по сути, это инверсия одной из линеек мужской коллекции NikeCourt для АО-2020.


Американка Серена Уильямс играла в эксклюзивном летнем платье. Фото: Reuters

А россиянка Мария Шарапова пошла против заявленной Nike моды и остановила выбор на классическом красном платье. Такое платье с сетчатыми вставками существует также в черном и белом исполнении.


Мария Шарапова из России носила в Мельбурне красное платье от NikeCourt. Фото: Reuters

Adidas

Испанка Гарбинье Мугуруса и датчанка Каролин Возняцки выходили на корты в Мельбурне в дышащих платьях от Adidas. «Крупная сетка спереди хорошо пропускает воздух. Легкая эластичная спинка Y-образной формы дарит полную свободу движений. Контрастные вставки и расклешенный силуэт вдохновлены теннисным стилем 90-х», — говорится на сайте экипировщика.

В комплект формы входят встроенный бюстгальтер и короткие шорты.


Испанка Гарбинье Мугуруса в платье из линейки HEAT. RDY Tennis Dress от Adidas. Фото: Reuters

Датчанка Каролин Возняцки выбрала такое же платье, как у Мугурусы. Фото: Reuters

Мария Саккари из Греции, китаянка Ван Цян, немка Ангелика Кербер и американка Кэти Макнейли выбрали легкую майку и юбку из линейки HEAT. RDY Tennis Tank, немногим отличающимся от HEAT. RDY Tennis Dress у Мугурусы и Возняцки.


Мария Саккари из Греции в наборе HEAT. RDY Tennis Tank. Фото: Reuters

Китаянка Ван Цян в наборе HEAT. RDY Tennis Tank. Фото: Reuters

Широкий пояс юбки прилегает к телу как во время выпадов вперед, так во время ударов слета, заявляет Adidas.


Немка Ангелика Кербер в наборе HEAT. RDY Tennis Tank. Фото: Reuters

Американка Кэти Макнейли в наборе HEAT. RDY Tennis Tank. Фото: Reuters

Другие экипировщики

Южнокорейская компания Fila одела первую ракетку мира австралийку Эшли Барти в майку мятного цвета (название тона получило имя теннисистки — Green Ash) с контрастной окантовкой и сетчатыми вставками, а также — в голубую юбку.


Австралийка Эшли Барти вдохновила Fila назвать оттенок в ее честь. Фото: Reuters

Набор формы чешки Каролины Плишковой также от Fila можно было бы назвать классическим, однако мятная вставка Green Ash сзади добавляет образу динамичности


Чешка Каролина Плишкова тоже выступает в форме Fila — преимущественно голубого цвета с вставкой Green Ash в районе поясницы. Фото: Reuters

Словенка Полона Херцог появлялась на кортах в платье с черно-белым принтом камуфляжа и неоновым желтым черепом — фирменным знаком компании Hydrogen. Это форма из коллекции 2019 года, так как ничего нового в 2020-м Hydrogen пока не предложил.


Словенка Полона Херцог на Уимблдоне-2019 играла с черепом золотого цвета, а теперь выбрала неоновый желтый. Фото: Reuters

Впрочем, старая коллекция Hydrogen все еще выглядит свежо и брутально, что подтверждает образ Аранчи Рус из Нидерландов. Девушка одета в стилизованный под пиксель черно-зеленый камуфляж.


Ранча Рус из Нидерландов выглядит дерзко в черно-зеленом камуфляже от Hydrogen. Фото: Reuters

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SPORT.TUT.BY представляет обзор лучших нарядов теннисисток на открытом чемпионате Австралии, проходящем в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.
 
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