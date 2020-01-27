На «земле моторов»: самые яркие экспонаты музеев Ferrari в Модене и Маранелло

Источник материала: Tut.by

Регион Эмилия-Романья в Италии — место, куда обязательно следует отправиться не только гурманам в поисках кулинарных открытий, но и поклонникам мощных, быстрых и просто красивых автомобилей и мотоциклов. Здесь выпускают свою продукцию Ducati, Lamborghini и Maserati, а еще это родина овеянного легендами Коммендаторе — Энцо Феррари, который в представлении, думаю, не нуждается.

Этому «победившему скорость» человеку и его предприятию, сегодня являющимся чуть ли не самым узнаваемым автомобильным брендом в мире, посвящены сразу два музея.





Один из них — это Музей Энцо Феррари на улице Паоло Феррари (к слову, это вполне заурядная итальянская фамилия) в Модене. В этом городе и начиналась история Ferrari — старинное двухэтажное здание на фотографии и есть дом, где в феврале 1898 года родился Энцо.





На первом этаже находилась мастерская отца Энцо — Альфредо Феррари, а сейчас тут располагается одна из экспозиций — Музей двигателей Ferrari.





Здесь собрана внушительная коллекция произведений инженерного искусства мотористов из Маранелло — сейчас большая часть выставленных двигателей это V8 и V12 разных годов выпуска, использовавшиеся не только на дорожных спорткарах, но и болидах «Формулы-1».



V-образная «восьмерка» F129B объемом 3,5 л стала первым двигателем Ferrari с пятью клапанами на цилиндр. Дебютировавший на купе F355 Berlinetta агрегат образца 1994 года развивал 380 лошадиных сил



670-сильный Ferrari F154 CB — этот 3,9-литровый V8 с двумя турбокомпрессорами, повисших по обе стороны блока цилиндров, два года (в 2016-м и 2017 году) подряд становился победителем в самом престижном зачете конкурса Engine of the Year



Классика — V12 объемом 3,5 л образца 1990 года и мощностью 680 «лошадок». Конкретно этот двигатель установлен на болид F1−90, за рулем которого Ален Прост принес Ferrari сотую победу в Гран-при «Формулы-1» — случилось это 8 июля 1990 года на автодроме Поль Рикар во Франции



Болид «Формулы-1» Ferrari F1−90, благодаря которому Ален Прост смог бороться за чемпионский титул с Айртоном Сенной в сезоне 1990 года



Двигатель F1 049 — трехлитровый V10 мощностью 805 лошадиных сил (при 17 500 об/мин) для болида F1−2000, на котором Михаэль Шумахер выиграл свой первый чемпионский титул в составе Ferrari в 2000 году

Буквально в двух шагах от дома-мастерской Феррари находится современный комплекс (его возвели в 2012 году), сверху своими очертаниями напоминающий капот гоночного автомобиля 50-х гг. и где выставлены модели Ferrari разных годов выпуска.





Кстати, ярко-желтая крыша у нового здания музея неспроста — это гербовый цвет Модены.



Экспозиция под крышей современного здания Музея Энцо Феррари в Модене — это, пожалуй, самый наглядный и красочный экскурс в историю моделей Ferrari



Купе 166 Inter 1948 года с двухместным кузовом работы миланского ателье Carrozzeria Touring. Эта машина считается первым серийным спорткаром Ferrari категории Gran Turismo и оснащалась двухлитровым V12 с отдачей 90 л.с. (110 л.с. у более поздних версий с тремя карбюраторами Weber)



По слухам, приставку Inter 166-ая Ferrari получила в честь гоночной команды Scuderia Inter, одним из основателей которой был князь Игорь Трубецкой, потомственный русский аристократ, живший во Франции



Безусловно, одной из самых красивых Ferrari всех времен по праву считается 250 GT Berlinetta Lusso образца 1962 года — с дизайном Pininfarina и трехлитровым V12 (240 л.с.), позволявшим роскошному купе развивать максимальные 240 км/ч



Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso



Ferrari 550 Maranello — преемница знаменитой 512 Testarossa. Под длиннющим капотом тут скрывается 5,5-литровый атмосферный V12, с которого «колдунам» из Маранелло в 1996 году удалось снять 485 л.с.



Разработчики одноместного спайдера Ferrari Monza SP1, впервые показанного в 2018 году, вдохновлялись гоночными машинами 50-х гг. прошлого столетия



Крыши и лобового стекла у Monza SP1, одной из самых дорогих и эксклюзивных Ferrari современности, не предусмотрено вовсе, а атмосферный V12 объемом 6,5 л развивает 810 л.с. Максимальная скорость — около 300 км/ч

Минут 20−30 езды от Модены и — добро пожаловать в Маранелло, небольшой и уютный городок, где все вокруг пропитано духом Ferrari. Тут на улице Дино Феррари находится Музей Ferrari, от которого рукой подать до завода компании и базы гоночной команды «Формулы-1».













Энцо Феррари перебрался сюда в 1943 году из-за бомбардировок Модены союзниками, а спустя четыре года с основанием компании Ferrari S.p.A. на фабрике в Маранелло начался выпуск первых дорожных спорткаров, носящих имя Коммендаторе.



Маранелло — это настоящее место автомобильной силы с особой энергетикой. Энергетикой Ferrari и ее основателя Энцо Феррари, известного как Коммендаторе. Даже человек, далекий от автомобилей, ощутит здесь душевный подъем и прилив сил

Пространство музея разделено на несколько тематических зон, причем в течение года экспозиция постоянно обновляется.



Свой путь Ferrari начинала как небольшая гоночная команда: в ноябре 1929 года Энцо Феррари создал Scuderia Ferrari, ставшую, по сути, заводской командой Alfa Romeo. Ее модель 8С 2300 Spider стала первой машиной, которую украсила эмблема с гарцующим жеребцом на желтом фоне



Логотип Scuderia Ferrari принес Alfa Romeo 8С 2300 Spider удачу — в июле 1932 года итальянские машины оформили победный дубль в 24-часовой гонке на бельгийской трассе в Спа



Сегодня «конюшня» Scuderia Ferrari, в прошлом году отметившая свое 90-летие — самая известная команда «Формулы-1», во всем мире у которой целая армия болельщиков. А для самих итальянцев — это и вовсе культ, предмет национальной гордости



Ferrari — это прежде всего гонки, а производство дорожных автомобилей компания освоила в 1947 году. Первой самостоятельной моделью Ferrari стал родстер 125 S, созданный под руководством талантливого инженера-конструктора Джоакино Коломбо



Ferrari 125 S (сокращение от Sport) оснащался совсем уж крохотным по нынешним меркам мотором V12 — объемом всего 1,5 л и мощностью 118 л.с.



Зал гоночной славы Ferrari — здесь собрано множество победных кубков и знаковые гоночные болиды, выигравшие чемпионаты «Формулы-1»



Scuderia Ferrari — единственная команда, не пропустившая ни одного сезона «Формулы-1», начиная с 1950 года, когда началась история чемпионата. К слову, на счету итальянской команды — больше всего побед в Кубке конструкторов (16)



Ferrari 312 T — технический шедевр итальянского инженера Мауро Форгьери с поперечно расположенной коробкой передач. На этом болиде в 1975 году молодой Ники Лауда выиграл свой первый титул в «Формуле-1»



Болид F2004, за рулем которого Михаэль Шумахер выиграл свой пятый титул за Ferrari (и 7-ой за все годы выступления в «Формуле-1»). В 18 гонках сезона 2004 году немец пришел к финишу первым, еще две победы — на счету его напарника по команде, Рубенса Баррикелло



В отдельном зале музея в Маранелло выставлены гиперкары марки. Один из них — это F40 1987 года, последняя модель Ferrari, созданная при жизни Энцо



У сегодняшних критиков турбированных Ferrari короткая память — купе F40 оснащалось 2,9-литровым V8, с помощью двойного турбонаддува развивавшего 478 л.с. Набор первой «сотни» занимал 4,1 секунды, «максималка» — 324 км/ч



Ferrari Enzo (V12 6.0, 660 л.с. при 7800 об/мин) 2002 года, за облик которого отвечал небезызвестный Кен Окуяма. По сути, это вершина творчества японского дизайнера, некогда работавшего на Pininfarina



Купе LaFerrari (2013 год) — всего было сделано 500 таких машин. Это флагманская модель Ferrari, у которой разгон до 100 км/ч занимает менее трех секунд, а максимальная скорость, если верить паспортным данным — более 350 км/ч



Установленный на LaFerrari 800-сильный V12 объемом 6,3 л — самый мощный атмосферный мотор из всех, когда-либо использовавшихся на дорожных моделях Ferrari. Работает он в связке с электрической системой KERS — электромотор развивает дополнительные 163 л.с.

А напоследок немного статистики. Оба музея Ferrari в прошлом году установили новый рекорд посещаемости — по данным компании, в Маранелло и Модене побывали более 600 тысяч человек, на 12% больше по сравнению с 2018 годом.





Большая часть из них (400 тысяч посетителей) наведались непосредственно в Маранелло. Сейчас единый билет, позволяющий со скидкой посетить оба музея, стоит 24 евро.