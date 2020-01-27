Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня, 27 января 2020 года, православные чтят святую Нину, весь мир – жертв национального геноцида. Сегодня 27-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 339 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 27 января

Международный день памяти жертв Холокоста;

Всемирный день помощи больным проказой;

Киберпонедельник в России;

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

День Солнечного кофе в Исландии;

День святого Саркиса – покровителя влюбленных в Армении;

Национальный день шоколадного торта США.

▶ Какой праздник 27 января по церковному календарю и можно ли работать

27 января у православных Отдание праздника Богоявления (Крещения).

Наравне с этим Православная церковь почитает память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Святой Нине молятся о благополучии в семье и в домашнем хозяйстве.

Поста нет.

▶ 27 января: что можно делать, а что нельзя

В этот день принято ухаживать за домашним скотом. Отсюда и народное название праздника Нина – обряды скотины.

День отлично подходит для генеральной уборки и прочих домашних дел.

Считается, что особо успешными будут прочитанные в этот день заговоры на торговлю и от глазных болезней.

В старину молоко коров в этот день считалось едва ли не чудодейственным.

Насколько это применимо к современным тетрапакам – судить сложно, но можно попробовать купить фермерского молока. Им умывались в этот день – для красоты, смазывали ожоги и раны – чтоб быстрее зажило, протирали глаза – от глазных болезней.

По народным поверьям, 27 января нельзя:

долго спать – день посвящают труду и работе;

лодырничать;

оставлять голодными домашних животных;

ссориться с соседями;

выносить мусор.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Нина;

Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 27 января

Есть такие приметы 27 января на погоду:

инея много – к потеплению;

белые облака – к похолоданию;

столб солнечного света на закате – к морозам;

петух рано запел – к теплу, а утреннее карканье ворон – к холодам;

звезды ярко замерцали – к морозам;

луна бледна – к снегопаду.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 27 января

1820 – русская антарктическая экспедиция под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева стала первой кто добрался до берегов Антарктиды;

1918 – в Финляндии началась гражданская война;

1924 – на Красной площади в Москве состоялось открытие мавзолея Ленина;

1944 – в результате операции «Январский гром» было завершено полное снятие блокады Ленинграда;

1945 – освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша);

1948 – в США стали продаваться магнитофоны;

1959 – в Москве открылся XXI съезд КПСС;

1962 – решением Совета Министров СССР имена членов антипартийной группы Молотова, Кагановича и Маленкова ликвидированы во всех названиях населенных пунктов, учреждений и организаций;

1983 – умер Луи Де Фюнес, французский киноактёр, режиссёр и продюсер испанского происхождения;

1987 – на пленуме ЦК КПСС М. Горбачев впервые назвал время правления Л. Брежнева «эпохой застоя» и объявил наступление нового этапа перестройки – «эру гласности».

▶ Кто из знаменитостей родился 27 января

В этот день родились такие знаменитости:

1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор;

1826 – Михаил Салтыков-Щедрин, русский писатель и журналист;

1832 – Льюис Кэрролл, английский математик и философ, писатель (автор Алисы в стране чудес);

1948 – Михаил Барышников, русский и американский танцор, хореограф, киноактер;

1964 – Бриджит Джейн Фонда, американская актриса (Дорога на Веллвилл, Джеки Браун, Снежная королева);

1974 – Уле Эйнар Бьерндален, норвежский лыжник и биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, муж биатлонистки Дарьи Домрачевой;

1977 – Елена Ваенга, российская певица, автор песен, актриса, композитор;

1980 – Марат Сафин, российский теннисист, Заслуженный мастер спорта России.

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