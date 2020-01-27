⭐ Сегодня, 27 января 2020 года, православные чтят святую Нину, весь мир – жертв национального геноцида. Сегодня 27-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 339 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 27 января
- Международный день памяти жертв Холокоста;
- Всемирный день помощи больным проказой;
- Киберпонедельник в России;
- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
- День Солнечного кофе в Исландии;
- День святого Саркиса – покровителя влюбленных в Армении;
- Национальный день шоколадного торта США.
▶ Какой праздник 27 января по церковному календарю и можно ли работать
27 января у православных Отдание праздника Богоявления (Крещения).
Наравне с этим Православная церковь почитает память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Святой Нине молятся о благополучии в семье и в домашнем хозяйстве.
Поста нет.
▶ 27 января: что можно делать, а что нельзя
В этот день принято ухаживать за домашним скотом. Отсюда и народное название праздника Нина – обряды скотины.
День отлично подходит для генеральной уборки и прочих домашних дел.
Считается, что особо успешными будут прочитанные в этот день заговоры на торговлю и от глазных болезней.
В старину молоко коров в этот день считалось едва ли не чудодейственным.
Насколько это применимо к современным тетрапакам – судить сложно, но можно попробовать купить фермерского молока. Им умывались в этот день – для красоты, смазывали ожоги и раны – чтоб быстрее зажило, протирали глаза – от глазных болезней.
По народным поверьям, 27 января нельзя:
- долго спать – день посвящают труду и работе;
- лодырничать;
- оставлять голодными домашних животных;
- ссориться с соседями;
- выносить мусор.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Нина;
- Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 27 января
Есть такие приметы 27 января на погоду:
- инея много – к потеплению;
- белые облака – к похолоданию;
- столб солнечного света на закате – к морозам;
- петух рано запел – к теплу, а утреннее карканье ворон – к холодам;
- звезды ярко замерцали – к морозам;
- луна бледна – к снегопаду.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 27 января
1820 – русская антарктическая экспедиция под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева стала первой кто добрался до берегов Антарктиды;
1918 – в Финляндии началась гражданская война;
1924 – на Красной площади в Москве состоялось открытие мавзолея Ленина;
1944 – в результате операции «Январский гром» было завершено полное снятие блокады Ленинграда;
1945 – освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша);
1948 – в США стали продаваться магнитофоны;
1959 – в Москве открылся XXI съезд КПСС;
1962 – решением Совета Министров СССР имена членов антипартийной группы Молотова, Кагановича и Маленкова ликвидированы во всех названиях населенных пунктов, учреждений и организаций;
1983 – умер Луи Де Фюнес, французский киноактёр, режиссёр и продюсер испанского происхождения;
1987 – на пленуме ЦК КПСС М. Горбачев впервые назвал время правления Л. Брежнева «эпохой застоя» и объявил наступление нового этапа перестройки – «эру гласности».
▶ Кто из знаменитостей родился 27 января
В этот день родились такие знаменитости:
1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор;
1826 – Михаил Салтыков-Щедрин, русский писатель и журналист;
1832 – Льюис Кэрролл, английский математик и философ, писатель (автор Алисы в стране чудес);
1948 – Михаил Барышников, русский и американский танцор, хореограф, киноактер;
1964 – Бриджит Джейн Фонда, американская актриса (Дорога на Веллвилл, Джеки Браун, Снежная королева);
1974 – Уле Эйнар Бьерндален, норвежский лыжник и биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, муж биатлонистки Дарьи Домрачевой;
1977 – Елена Ваенга, российская певица, автор песен, актриса, композитор;
1980 – Марат Сафин, российский теннисист, Заслуженный мастер спорта России.
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