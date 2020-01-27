Глава ФПБ высказался о равных пенсиях в Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

«Один из вопросов в системе пенсионного обеспечения – это уравнительный принцип, когда сегодня не важно, сколько ты зарабатываешь, не важно, есть ли у тебя высокая квалификация труда, не важно, что ты сегодня отвечаешь за большой участок работы. Когда ты выйдешь на пенсию, и тот, кто сегодня не имеет никакой квалификации, особо и не вкладывается, примерно пенсия будет одинаковой. Этого не должно быть», - сказал Михаил Орда в интервью СТВ.

По словам главы ФПБ, пенсия должна отличаться по тому, как человек вносит вклад и в производство, и в работу.