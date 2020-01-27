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Глава ФПБ высказался о равных пенсиях в Беларуси

27.01.2020 07:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Глава ФПБ высказался о равных пенсиях в Беларуси
Фото из открытых источников

«Один из вопросов в системе пенсионного обеспечения – это уравнительный принцип, когда сегодня не важно, сколько ты зарабатываешь, не важно, есть ли у тебя высокая квалификация труда, не важно, что ты сегодня отвечаешь за большой участок работы. Когда ты выйдешь на пенсию, и тот, кто сегодня не имеет никакой квалификации, особо и не вкладывается, примерно пенсия будет одинаковой. Этого не должно быть», - сказал Михаил Орда в интервью СТВ. 

По словам главы ФПБ, пенсия должна отличаться по тому, как человек вносит вклад и в производство, и в работу. 

«Человек должен понимать: если я вкладываю в жизнь, работаю, значит, у меня и пенсионное обеспечение будет выше. В связи с этим мы считаем, что параллельно должна развиваться накопительная пенсия. Здесь, безусловно, надо посмотреть и учесть разные нюансы, чтобы она работала на практике без сбоев, работала правильно, объективно. Эта пенсия будет более учитывать вклад каждого». 

Глава ФПБ высказался о равных пенсиях в Беларуси
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Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда обратил внимание на уравнительный принцип в системе пенсионного обеспечения.
 
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