Источник материала: Новости Волковыска

Вирус из Китая, который вызывает смертельную пневмонию, может передаваться через глаза. Китайские медики предупредили, что на начальных стадиях болезнь может проходить без симптомов.

Также у пациентов после заражения может наблюдаться только слабый аппетит, усталость, психические расстройства, тошнота, рвота, диарея, головная боль, и только спустя время проявляются симптомы легочной пневмонии.

Уже выявлено много нетипичных случаев заболевания, от которого на сегодняшний день умерли 57 человек, и еще более двух тысяч людей заболели не только в Китае, но и во многих странах Европы, об этом сообщает Daily Mail.

Китайский врач, который был частью команды экспертов в городе Ухань, где впервые произошла вспышка вируса, рассказал, что заразился пневмонией после контакта с больными. Он полагает, что причиной его заражения стало отсутствие защитных очков на глазах. Медик подчеркнул, что на данный момент его состояние удовлетворительно, так как ему своевременно была введена нужная инъекция.

Американские эксперты подтвердили теорию о том, что китайский коронавирус может передаваться через глаза. Они также считают, что вариант передачи вируса через руки больного при прикосновении к глазам возможен.

"Если на вас чихают, вирус может попасть в глаза, которые соединены с носом через слезные каналы. Если вы страдаете от аллергии и если ваши глаза реагируют, то и ваш нос будет. Или, если вы положите лекарство в глаза, вы почувствуете вкус в задней части горла. Нередко грипп и другие вирусы передаются таким образом. Вы также можете получить респираторные инфекции через глаза", – пояснил профессор вирусной геномики в Имперском колледже Лондона Пол Келлам.

Коллега профессора, доктор Майкл Хэд, старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения в Университете Саутгемптона, также не отрицает, что передача вируса может произойти при прикосновении к глазу – если вирус оказался на руках, по словам профессора, это облегчает его распространение от одного человека к другому.

Власти Китая уже назвали вероятный источник коронавируса 2019-nCoV – дикие животные.

К такому выводу они пришли по результатам проверки. В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов в китайском городе Ухань, где велась торговля дикими животными, обнаружены следы коронавируса.

Отмечается, что 2019-nCoV на 90% также схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Но окончательный вывод об источнике вируса, по данным китайских экспертов, делать еще рано.

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Напомним, на начальном этапе заражения китайским вирусом первые симптомы незначительны и сходны с обычной простудой. У некоторых зараженных пациентов вирус проявлялся в виде конъюнктивита.

Также первым признаком заболевания могут стать проблемы с пищеварительной системой. А вот повышение температуры, боль в горле и кашель появляются уже на поздних стадиях заболевания.