Источник материала: Новости Волковыска

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Причина аварии выясняется.

Частный вертолет "Cикорский S-76" 41-летнего Брайанта рухнул в Калабасасе, городе, расположенный в округе Лос-Анджелес, Калифорния, запад США. Трагедия произошла в воскресенье, 26 января. На борту находились пятеро человек, никто из них не выжил.

Жены Брайанта не было на борту. У Брайанта четверо детей – Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Местные СМИ сообщили о том, что вместе с баскетболистом Коби Брайантом в самолете находилась его дочь 13-летняя Джанна Мария.

Американские СМИ опубликовали первые кадры с места. Воздушное судно упало в горах, на месте работают экстренные службы.











Крушение вертолета с Коби Брайантом. Фото: TMZ

Первое видео с места крушения вертолета Коби Брайант

Коби Брайант – легенда баскетбола, пятикратный чемпион НБА, автор многочисленных баскетбольных рекордов. Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Играл на позиции атакующего защитника.

Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

14 апреля 2016 года закончил карьеру. Считается одним из самых лучших баскетболистов всех времен.