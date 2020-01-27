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«Грэмми-2020» во всех основных номинациях получила 18-летняя американская исполнительница
Источник материала: Tut.by
В Лос-Анджелесе в 62-й раз вручили премию Национальной академии искусства и техники звукозаписи — «Грэмми». Награды во всех основных номинациях получила 18-летняя исполнительница из Лос-Анджелеса Билли Айлиш.
Как
Награды в трех номинациях получила Лиззо: «Лучшее сольное поп-исполнение» (за песню Truth Hurts), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» (за песню Jerome) и «Лучший современный urban-альбом» (Cuz I Love You).
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Айлиш завоевала награды в номинациях: «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучший новый артист», а также «Лучший вокальный поп-альбом».
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