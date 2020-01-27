ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Грэмми-2020» во всех основных номинациях получила 18-летняя американская исполнительница

27.01.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Лос-Анджелесе в 62-й раз вручили премию Национальной академии искусства и техники звукозаписи — «Грэмми». Награды во всех основных номинациях получила 18-летняя исполнительница из Лос-Анджелеса Билли Айлиш.


Фото: Reuters

Как сообщается на сайте премии, Билли Айлиш завоевала награды в номинациях: «Запись года», «Песня года» (Bad Guy), «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Лучший новый артист», а также «Лучший вокальный поп-альбом» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?).


Фото: Reuters

Награды в трех номинациях получила  Лиззо: «Лучшее сольное поп-исполнение» (за песню Truth Hurts), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» (за песню Jerome) и «Лучший современный urban-альбом» (Cuz I Love You).

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Айлиш завоевала награды в номинациях: «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучший новый артист», а также «Лучший вокальный поп-альбом».
 
Новости дня
Новости разные
 
28 января состоится «прямая линия» с начальником УВД Гомельского облисполкома генерал-майором милиции Александром Павловичем Васильевым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика