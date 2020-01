«Грэмми-2020» во всех основных номинациях получила 18-летняя американская исполнительница

Источник материала: Tut.by

В Лос-Анджелесе в 62-й раз вручили премию Национальной академии искусства и техники звукозаписи — «Грэмми». Награды во всех основных номинациях получила 18-летняя исполнительница из Лос-Анджелеса Билли Айлиш.



Фото: Reuters

Как сообщается на сайте премии, Билли Айлиш завоевала награды в номинациях: «Запись года», «Песня года» (Bad Guy), «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Лучший новый артист», а также «Лучший вокальный поп-альбом» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?).



Фото: Reuters

Награды в трех номинациях получила Лиззо: «Лучшее сольное поп-исполнение» (за песню Truth Hurts), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» (за песню Jerome) и «Лучший современный urban-альбом» (Cuz I Love You).

