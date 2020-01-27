«Корону они примерили. Надо снимать». Тренер Милевского & K про чемпионство для Бреста

«Подорвал здоровье и после сезона 2016 года попросил Зайцева предоставить мне передышку»





Сергей Ковальчук для брестского футбола свой. С 1996 по 2004 год выступал за брестское «Динамо», а с 2011-го по 2016-й трудился главным тренером команды. Причем до лета 2016-го, когда в клуб вместе с инвестором Александром Зайцевым пришли деньги, долги перед футболистами были нормой для Бреста. Случалось, что экипировали игроков болельщики. К ним же клуб обращался за помощью с трансляцией матчей «Динамо» в интернете, а именно — просил модем.





— Ох и трудные времена, — вспоминает наставник. — Если говорить про зарплаты, то для нас это не было вопросом размера выплат — лишь того, платят нам или нет. Смотрели в будущее с опаской, а я еще отвечал перед людьми, которых приглашал в команду.





Старался подписать игроков, которые в любом случае бились бы за имя, клуб и город. Объяснял, что могут быть трудности, и, скорее всего, они будут. «Готовы ли вы в таких условиях выжимать из себя максимум?» — спрашивал. К примеру, договориться с Александром Демешко, нашим лидером в ту пору, было просто, так как он брестский. Но он также семейный человек. Принимал это в расчет. Как тренер чувствовал напряжение, когда говорил людям что-то, а потом этого не происходило.





Иногда у клуба не было денег на выезды на официальные игры. Город находил средства в последний момент, либо нас просили все равно ехать — с обещанием компенсировать расходы на солярку. Еще несколько раз мы вышли из положения благодаря помощи меценатов.





Уже и не вспомню ни куда мы ехали, ни какой то был год, так как с такой проблемой сталкивались не единожды. И, по-моему, в конце 2015-го перед Брестом маячила перспектива снятия с чемпионата. Как в такой ситуации выдавить из игроков эмоции? А без эмоций в спорте никак.









В 2015-м в интервью «Прессболу» Ковальчук признавался, что думал о том, чтобы все бросить.





— Но бросить — легче всего, — добавил он. — А жизнь — такая штука, она все в итоге расставит по своим мес­там.





— Долго ли пришлось ждать, пока жизнь «расставит все по своим мес­там»? — спрашиваем мы у Ковальчука после чемпионского сезона Бреста.





— Долго. Когда ты работаешь в режиме безденежья, год идет за два, а то и за три, и кажется, что наши проблемы обращены в бесконечность, — сетует Сергей Петрович. — А теперь думаешь, что та часть нашей истории — всего-то три года. А следующие три года, когда мы получили финансирование, прошли быстро.





По словам Ковальчука, с приходом инвестора в бре кое «Динамо» игрокам «не сорвало крышу».





— Мы обрели стабильность, ведь ни о каких дурных деньгах речи не шло, — полагает он. — Играли людьми, которых я набрал ранее, плюс несколько новичков: Джоэль Фамейе, Никита Букаткин, Леандро Торрес, Адриан Аврамия. Мне стало проще разговаривать с футболистами. В новых условиях им оставалось только лишь зарекомендовать себя, чтобы заработать следующий контракт.





После завершения сезона 2016 года Сергей Ковальчук неожиданно перешел на должность спортивного директора брестчан. Выглядит так, будто тренера подвинули. Хотя преданностью клубу Ковальчук заслужил право поработать тренером команды при деньгах, то есть с ресурсами для достижения результата.





— Признайтесь, рассчитывали ли вы остаться главным тренером?





— Тренерская работа нервная и энергозатратная, и в Бресте я долгое время отвечал не только за результат, но и чисто по-человечески — по обязательствам клуба перед игроками, которых приглашал в команду. Неудивительно, что подорвал здоровье. Так что после сезона 2016 года попросил Александра Николаевича предоставить мне передышку.





— Что же случилось?





— Не так много людей знает о моем тогдашнем состоянии. Супруга, само собой, и руководитель. Я предпочел бы все так и оставить.





— Что дает вам уверенность, что сейчас вы готовы к работе главным тренером?





— Чувствую, что восстановился и готов к новому вызову.





«Клуб намеревался объявить главным тренером Дулуба? Да, я знаю. Думал, что так уже и будет»





О нездоровье Сергея Ковальчука ранее не было известно. Получается, что для него работа спортивным директором в Бресте стала вовсе не разжалованием, а шансом оставаться при деле в родном клубе.





— Мне хотелось увидеть футбол с другой стороны, — поясняет Сергей Петрович. — По сути, я занимался селекционной работой и до лета 2016-го, но как-то поверхностно, так как клуб не обладал финансовыми возможностями, позволявшими выбирать игроков. Когда же эти возможности появились, мы получили много предложений. Иногда игроков буквально навязывали. Скажу честно, в мутной агентской воде мало приятных в общении и честных людей, и во всем этом нужно колупаться. Не хочу такого больше. Специфическая работа. Мне она не по душе.





Мы спросили у Ковальчука, кто из агентов имеет сейчас наибольшее количество клиентов в брестском «Динамо». Агент Артема Милевского и еще одной легенды киевского «Динамо», а теперь брестчанина Евгения Хачериди Александр Панков настаивает, что это не он.





— Наверное, Евгений Гайдук, — ответил Сергей Петрович. — Гайдук работает с Артемом Быковым, Олегом Веретило, Павлом Павлюченко и Евгением Шевченко. Хотя клубу проще вести дела с игроками. Но есть и такие агенты, которые приходят на выручку футболистам, когда тем плохо — зарплату не выплачивают или случилась травма. Вот к таким агентам отношусь с уважением.





— Подбирал футболистов под задачу выиграть чемпионат, — это Ковальчук резюмирует этап работы спортивным директором «Динамо». — Дистанцию в три года, считаю, мы прошли с опережением: завоевали два Кубка Беларуси, два Суперкубка страны и чемпионство. Не каждой команде удается то же за столь короткий период.





И Ковальчук прав. У минского «Динамо» эпохи Юрия Чижа за без малого двадцать лет лишь Кубок Беларуси в 2003-м и чемпионство в 2004-м — негусто. Куда чаще в минском «Динамо» в этот период меняли тренеров — больше тридцати раз.





Брестчане в межсезонье тоже расстались с тренером, но добившись чемпионства — самого большого успеха в клубной истории: Марцела Личку, правда, жалко.





— Скажу честно, что я не обсуждал это [с руководителем], — говорит Ковальчук. — Знал, на каких условиях Марцел подписывал контакт — по схеме «один плюс один». Но что это такое — «один плюс один»? Годовой контракт с опцией продления, если стороны согласны продолжить сотрудничество. А еще я знал, чего хочет руководитель, и видел, что давал команде предыдущий тренерский штаб. Понимаю чувства Марцела. Главную задачу мы выполнили, но ему ничего не предложили.





Зато вскоре предложение возглавить команду сделали Сергею Ковальчуку.





— Контракт с клубом, по которому работал спортивным директором, истекал в январе или феврале 2020 года, — поясняет он. — И вот в средине декабря меня пригласил на встречу в Минск руководитель. «Я хочу вас видеть [главным тренером], — сказал Александр Николаевич. — Видите ли вы себя им? Если да…» То есть меня спросили, что я могу дать команде для того, чтобы она удержалась на вершине.









— И что же?





— Если расскажу вам, то все узнают, а так неинтересно. Лишь коротко обрисую, что нас в брестском «Динамо» волнует.





Цели на новый сезон прежние. Понимаем, что он будет складываться непросто, и на это есть несколько причин: отношение соперников к нам, как к чемпиону, и настрой наших ребят. Да, костяк брестского «Динамо» — опытные ребята, но, как бы там ни было, корону они примерили. Надо снимать — ударить кувалдой, но не по голове, а по короне.





Кроме того, мы будем играть на несколько фронтов: Суперкубок страны, чемпионат, Кубок и дебют в квалификации Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы в еврокубках прошли как можно дальше. У нас есть игроки, которые вызываются в сборную, а нашей сборной я желаю пробиться на Евро-2020 (через игры плей-офф Лиги наций в марте. — Прим.). В условиях плотного календаря мы, конечно, будем прибегать к ротации.





— За несколько дней до Нового года клуб намеревался объявить главным тренером Олега Дулуба.





— Да, я знаю. Думал, что так уже и будет. И у меня нет информации, почему этого не случилось. Видимо, не договорились. Лично я переговоров [с Дулубом] не вел.





— Ваши слова о Дулубе из 2015-го: «[Он похож на] Володю Журавеля. Они даже внешне похожи. Еще — на Олега Кубарева. Дулуб — это нечто среднее между ним и Журавелем». Это комплимент?





— Да. Дулуба, Кубарева и Володю Журавеля (эти трое работали в жодинском «Торпедо» вместе, а позже дуэтами: Кубарев и Дулуб — в «Гомеле», Журавель и Дулуб — в минском «Динамо». — Прим. ) отношу к одним из лучших в профессии тренера. Когда в конце 2016-го узнал, что Журавель возглавит [после меня] брестское «Динамо», был двумя руками за.





При Журавеле мы завоевали первый трофей с 2007 года и испытали первые за долгое время по-настоящему победные эмоции. Он легко находил контакт с людьми. Чувствовал, кому надо на ухо наступить, а кого по головке погладить. Делился наработками, конспектами.





Я изо всех сил старался помочь ему. Многое почерпнул из общения с Иванычем — как в тренировочном процессе, так и в контакте с игроками. Жаль, что сейчас его нет с нами (Журавель умер на 48-м году жизни. — Прим. ).





«Для белорусского футбола лучше, чтобы Шкурин рос на уровне российской премьер-лиги»





Как брестское «Динамо» стало чемпионом? Если коротко, то «купило» все необходимое для победы. Это могло бы прозвучать надуманно, если бы Александр Зайцев весной 2019-го не удивил откровением:





— 700 лет назад Брест вступил в ВКЛ при князе Гедимине, — говорил босс «Динамо». — С этого момента начался золотой век. […] Тогда мы были «мешком с деньгами» — и сейчас будем. […] По мне, пусть лучше мы будем «мешком с деньгами» — и все будет хорошо.





Судя по тому, что в межсезонье «Динамо» покинули футболисты сборной, определявшие игру Бреста, Павел Нехайчик и Александр Гутор, либо Зайцев отказался платить им больше клубов-конкурентов, либо деньгами их было не удержать. Нехайчик вернулся в БАТЭ, а Гутор подписался с солигорским «Шахтером».





— Александр Николаевич вправе говорить все что хочет, но клуб всегда считал деньги, — говорит Сергей Ковальчук. — Не было такого, чтобы кому-то предлагались особенно жирные контракты.





Да, от нас ушли некоторые лидеры. Однако хочу отметить, что и Паше Нехайчику, и Саше Гутору мы предлагали продлить сотрудничество. Не всё и не всегда, увы, срастается. Я благодарен ребятам за отношение к работе, которое мы видели в Бресте, но теперь нам надо закрывать позиции вратаря и крайнего нападающего другими игроками, в том числе молодежью.





— Уход Нехайчика, капитана Бреста, — это ведь имиджевая потеря сродни той, что пережила «Барселона» с уходом Неймара в 2017-м.

— Конечно. Переход уже состоялся. Паша сделал свой выбор. Это жизнь.





— Несколько лет ходят слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону». А вы бы хотели вернуть Пашу в Брест?





— Неймара я, может быть, и хотел бы, а Паша — он уже там, в БАТЭ. Даже без Нехайчика наша атакующая линия игроков выглядит сильной. Остается мотивировать ребят.





Говорю им: «Давайте повторим». Не думаю, что для того же БАТЭ, который был бессменным чемпионом на протяжении тринадцати лет, самым сложным было чемпионство 2006 года — первое в этой длинной серии. Да, по эмоциям оно наверняка стало особенным, но удержать позиции всегда тяжелее, чем однажды стать лучшим. И мы — игроки, тренеры, болельщики брестского «Динамо» — верим, что способны на чемпионские сезоны. Выжмем из себя максимум, чтобы повторить сделанное нами в прошлом году.





— Как думаете, как тренер борисовчан Кирилл Альшевский встроит в основу БАТЭ Нехайчика? Это будет что-то сродни ливерпульской тройки Мане — Фирмино — Салах?





— Посмотрим, как БАТЭ будет играть на сборах.





— Чем ответит Брест?





— Увидите. Кое-какие идеи есть. Попробуем внедрить их в подготовительный период. Тогда поймем, что может приносить пользу. В любом случае наша философия — атакующая модель игры, иногда в ущерб обороне.





Потери Нехайчика и Гутора на информационном поле брестчане компенсировали историей с переходом лучшего бомбардира минувшего чемпионата страны Ильи Шкурина, выступавшего за «Энергетик-БГУ», в московский ЦСКА транзитом через брестское «Динамо». Шкурин пробыл игроком «Динамо» меньше суток, но динамовцы сумели на этом заработать.





Выглядит как мыльная опера, и Александр Зайцев считает, что продает аудитории как раз сериал, а не футбол. Так в 2018 году он объяснил роль Диего Мародоны в становлении клуба.





— Переход Ильи в брестское «Динамо» — это не одного дня дело, — говорит Сергей Ковальчук. Он сопровождал сделку как спортивный директор клуба. — К этому все шло с лета 2019 года, и в декабре мы понимали, что он у нас будет, хотя о трансфере объявили позже. А его переход в ЦСКА — вопрос решался быстро. Пошли навстречу футболисту.





— Существует ли вариант, при котором Шкурин уйдет из ЦСКА в аренду в брестское «Динамо»?





— Все может быть. Знаю, Илья находится на сборах вместе с главной командой ЦСКА. Желаю ему закрепиться в команде — лидере российского футбола. Для нашего футбола лучше, чтобы игрок рос на уровне российской премьер-лиги.









Несколько раз в мой адрес звучали подколочки. Звонили со словами: «Алло, это министр спорта?»





— То, что мы делали на протяжении последних трех лет, то есть «движ» в информационном пространстве — это было красиво. Клево и весело для болельщиков! — считает Сергей Ковальчук.





Брестское «Динамо» действительно не дает скучать поклонникам футбола. Чего только стоит подписание скандально известного футболиста Артема Милевского, его уход и возвращение, чемпионский путь команды за три года и аншлаги на ее домашних матчах. Про приезд Диего Марадоны в Брест мы уже упоминали, как и про эпатажные заявления владельца Александра Зайцева.





Среди последних таковых — следующие слова Зайцева:





— «Рух» для меня важнее «Динамо». […] Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую, — сказал он в интервью Василию Сарычеву.





«Рух» — это еще один брестский клуб, который в прошлом сезоне добился повышения в классе и в 2020-м будет играть в высшей лиге чемпионата Беларуси, то есть в одном дивизионе с брестским «Динамо».





— С учетом поддержки Зайцевым «Руха» насколько кровавыми будут сражения в Бресте двух клубов? — интересуемся у Ковальчука.





— Знаете ли вы, что Александр Николаевич болеет за мадридский «Реал»? А я люблю «Барселону», к слову… Но это же не говорит о том, что человек владеет «Реалом», — издалека начал Сергей Петрович. — Александр Николаевич — руководитель брестского «Динамо». Приходил к нам на собрание. Объявил задачи — выигрывать все. А что происходит в «Рухе», не знаю.





Матчи с «Рухом» мы не считаем дерби. Возможно, наши матчи будут принципиальными, но лично я рад тому, что в Бресте сейчас две команды высшей лиги. На брестском стадионе «Юность» установили освещение, а значит, дети могут дольше заниматься. Все это свидетельствует о том, что брестский футбол развивается.





Говоря же о появлениях Сергея Ковальчука в медиа, их редкость — не единственная особенность.





С назначением в марте 2018-го на должность министра спорта и туризма другого Сергея Ковальчука — того, что пришел в спорт из Службы безопасности президента, новостные ленты порой вводили в заблуждение, когда в заголовках вместе с цитатами приводили автора слов. Попробуй угадай, кто из двух Сергеев Ковальчуков считает, что «лучше бы Марадона к нам приехал на открытие стадиона «Динамо» в Минске и брестское «Динамо» посмотрел, чем Аргентину с Хорватией [на чемпионате мира]». Все-таки это был министр.





— Сразу скажу, мы не родственники, — смеется брестский Ковальчук. — И даже не знакомы. Наблюдая в новостной ленте знакомые имя и фамилию, я тоже несколько раз ловил себя на мысли в духе, а я что, интервью давал? Через паузу понимал, что тут, в ленте, все-таки не я. А еще несколько раз в мой адрес звучали подколочки. Звонили со словами: «Алло, это министр спорта? Добрый день». Нет, не футболисты, но Саша Нойок (один из лидеров брестского «Динамо». — Прим. TUT.BY), думаю, мог бы такое выкинуть.