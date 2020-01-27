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100-летний юбилей отметила долгожительница Ленинского района

27.01.2020 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прасковья Кондратьевна Пилипчук родилась 25 января 1920 г. Годы молодости выпали на тяжелое время. В период оккупации семья находилась в Дрогиченском районе, где Прасковья Кондратьевна работала в колхозе им. Энгельса. Муж Остап Данилович с войны не вернулся, пропал без вести. Сегодня две дочери и сын обеспечивают уход за мамой, создают уют, дарят свою любовь и заботу.

100-летний юбилей отметила долгожительница Ленинского района

Поздравить со 100-летним юбилеем Прасковью Кондратьевну пришли: заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович, директор территориального центра социального обслуживания населения Татьяна Кожанова, начальник отдела социальной защиты администрации Лина Бацанова, заместитель председателя районного совета ветеранов Мария Мещанчук, представители ОАО «Брестский мясокомбинат». Женщина была рада гостям. Приняла поздравления с юбилеем, добрые пожелания, цветы и подарки.

100-летний юбилей отметила долгожительница Ленинского района
 100-летний юбилей отметила долгожительница Ленинского района

С днем рождения, Прасковья Кондратьевна!

 
Теги: Брест
 
 
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  Прасковья Кондратьевна Пилипчук родилась 25 января 1920 г. Годы молодости выпали на тяжелое время. В период оккупации семья находилась в Дрогиченском районе, где...
 
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