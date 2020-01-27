Как Лукашенко укусит Россию, если доведут до края?

Это будет длинный пост в жанре политической фантастики. Но иногда надо и такое. Помните об этом, когда будете читать.





Вчерашние заявления Лукашенко в Шклове были самой концентрированной и довольно резкой декларацией его позиции по конфликту с РФ.





Позиция эта сводится к тому, что Москва уже много лет обманывает Минск , "кинула по газу" и "поставила раком" по нефти, всё - чтобы поглотить страну, а ему взамен дать должность в России. Но не на того напали, он не хочет быть последним президентом страны, он и страна готовы жить беднее, но не под плеткой, будем уходить от российской монополии, даже если придется переплачивать.





Можете назвать меня наивным, но я думаю, что это больше не торг. Лукашенко либо принял, что как раньше больше не будет, либо уже близок к этому принятию. На видео его выступления - абсолютная обреченность.









Но тут возникает другой вопрос. А если Москва продолжит давить, что дальше? Например, введет ограничения на белорусские продукты, займет жесткую позицию на предстоящих переговорах по цене на газ, начнет информационные атаки перед выборами.





По логике эскалации Минск должен будет отвечать. Козырей осталось немного. Я бы разделил их на две группы - терпимые и крайние.





Терпимые - это то, на что Минск уже в разное время шел:





- встречное полоскание в грязи российской власти по своему ТВ;





- создание проблем на границе, усиленные проверки, как Лукашенко признался, они уже делали в прошлом;





- бойкот интеграционных саммитов, использование своего председательства в ЕАЭС и ОДКБ для торпедирования их работы;





- выход из переговоров по углублению интеграции (де-факто они уже на глубокой паузе);





- внезапные ремонты нефте- и газопроводов.





Всё это комариные укусы при нынешней глубине разногласий, Россия от этого свои позиции не поменяет, а скорее - наоборот, ужесточит.









У конфликта сегодня такая динамика и принципиальность, что мы можем, ко всеобщему удивлению, проскочить все прежние станции и оказаться в новой для истории наших отношений зоне эскалации.





Я пока не считаю этот сценарий самым вероятным (всё еще уповая на холодный ум сторон), но уже не исключаю его. Мы придем туда, если воронка конфликта затянет в себя весь комплекс отношений, всю торговлю - как нефтью и газом, так и всем остальным.





Поэтому ора набросать список крайних ответных мер Минска, использование которых будет беспрецедентным и рискованным. Но так себя и ведут игроки, загнанные в угол, когда уже мало что есть терять. На все эти сценарии Лукашенко уже прозрачно намекал. Итак, мой апокалиптичный топ:

Приостановка членства в ЕАЭС

Не все знают, но когда мы присоединялись к этому союзу, мы записали в своем законе о ратификации соглашения о ЕАЭС заявление о том, что будем выполнять свои обязательства, только если условия торговли нефтью и газом не ухудшатся. А теперь они ухудшаются.





Это не оговорка в международно-правовом смысле слова, это просто политическое заявление для оправдания такого шага для своего электората. Ружье, которое висит и ждет своего часа. Лукашенко уже несколько раз намекал на эту возможность своими "нахрена нам такой союз".





Последствия такого шага - еще большие проблемы с доступом на российский рынок, но кто знает, насколько большими они будут к этому моменту.

Вывод российских военных объектов

В 2020 году истекает срок аренды двух военных объектов РФ в Ганцевичах и Вилейке. Лукашенко уже говорил, что Москва забывает про эти бесплатные услуги, когда прижимает нас по нефтегазу.





Последствия - начало деградации священной коровы отношений - военного союза. Российская власть будет делать выводы и в ответ либо усилит давление на Минск до предела, либо исключит Беларусь из списка своих надежных военных плацдармов.





Последнее уже понемногу происходит (развертывание военных соединений около белорусской границы), но после изгнания военных объектов это приобретет новый размах. Нас начнут всеми силами выдавливать из системы закупок российского ВПК.

Отключение российских каналов

Такой конфликт явно приведет к максимальному градусу антибелорусских наездов по федеральному ТВ, что даст Лукашенко повод их выключить (хотя бы в части новостного вещания) за "враждебную и антисоюзную информационную политику".

Закрытие границы

Тут повод уже есть, Москва усилила контроль на границе еще в 2016-17 годах. Ответная мера Минска будет подана под рассказы наших и европейских дальнобойщиков о зверствах российской таможни. А МВД с Погранкомитетом расскажут о потоках нелегалов, оружия и наркотиков, которым пора положить конец.

Ренационализация Белтрансгаза

Это, пожалуй, самая жесткая из доступных мер. Лукашенко уже несколько раз заявил, что Россия обещала внутренние цены на газ в течение 5 лет после продажи им Белтрансгаза, но потом кинула нас.





И хотя российские эксперты-энергетики утверждают, что такого записанного обязательства не было, главное, что Минск считает, что оно было. А значит, оно может быть использовано как формальный повод.





Риски сценария мало чем ограничены. Отжатие российской собственности приведет к судебным искам в международные арбитражи, одностороннему пересмотру объемов поставок газа и нефти в Беларусь, переброске транзита российских углеводородов на другие каналы, прекращению любых отсрочек по кредитам, ответной экспроприации белорусской собственности в России.





Если конфликт доходит до такого размаха, Москва начнет искать замену Лукашенко. Всерьез, а не в фантазиях Бабича, который, по рассказам знающих москвичей, и стоит за регулярными антибелорусскими вбросами на Незыгаре и прочих телеграм-каналах в РФ.





Поиск замены будет значить попытки сепаратных переговоров и подкупа высших белорусских чиновников и трансляция на белорусскую аудиторию одного и простого месседжа: вы беднеете, потому что ваш батька перестал с нами договариваться, найдите другого, тогда заживете как раньше.





* * *





Что из этого может выдержать белорусская экономика и государство? Думаю, что многое может, но не знаю наверняка. Не знает и власть. Эта неясная степень потенциальной уязвимости сегодня и есть главный залог того, что по пути максимальной эскалации, по крайней мере, Минск не пойдет. Скорее всего.



