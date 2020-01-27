Брестская крепость ждет интересных предложений по благоустройству и озеленению — премия 10 тысяч рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

Старые ивы, которые могут упасть от сильного ветра, туи, плотной стеной примыкающие к казармам… Когда деревья стали большими, они перестали быть красивыми. Брестская крепость ждет инициатив от талантливых ландшафтных дизайнеров. Во исполнение поручения Президента надлежит пересмотреть озеленение в мемориальном комплексе. В связи с этим Брестский облисполком совместно с Брестским горисполкомом и Министерством культуры объявил конкурс на разработку концепции по оформлению объектов внешнего благоустройства и озеленения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и прилегающих территорий.





Итоги конкурса будут подведены 1 марта, победитель получит 10 тысяч рублей.

Корреспондент sb.by поинтересовалась у начальника управления архитектуры и территориального развития Брестского облисполкома Александра Жаркова, не означает ли это, что в крепости нужно все выкорчевать, перепахать и посадить заново.





Александр Жарков заметил, что в мемориальном комплексе запрещена посадка новых деревьев:

— Надо что-то подправить, что-то пересадить, учитывая особенности нашего климата и с учетом современных тенденций ландшафтного дизайна. Мы подготовили свою концепцию видения этой проблемы — шпаргалку, подсказку, чтобы участники конкурса понимали, что нам в результате нужно. Разделили крепость на две зоны — мемориальный комплекс (70 га) и прилегающую территорию (около 230 га). Ждем предложений по мемориальной части — что где обновить, подправить. И предложений, как изменить ландшафт возле музея «Берестье», у руин Бернардинского монастыря, на Кобринском укреплении. Все должно быть экономически целесообразно, удобно в обслуживании.





— Пальмы в кадках не предлагать?

— Нет, конечно. Но аптекарский сад, розарий были бы уместны. Когда построили крепость, стратегический объект, зелени не было, но на валах высаживался колючий кустарник — для защиты от неприятеля. Почему бы не высадить такие кусты на некоторых участках, туристу это будет интересно. Крепость — это мемориал, в том числе и с помощью озеленения нужно создавать настроение. Мы интересовались, как в других странах оформляют мемориалы — идеи с помощью насаждений воплощаются весьма оригинальные. Почему бы нам на ландшафте не показать артподготовку 22 июня 1941 года?





Александр Жарков предлагает посмотреть, как сегодня выглядят насаждения в Брестской крепости:

— На подходе к «Звезде» туи с одной стороны более-менее ровные, с другой — разные по высоте, кое-где засохли. По-хорошему их нужно отсюда убрать и посадить в другом месте города. На подходе в крепость в 1980-е были розарии, сейчас — ничего, трава. Высаженные группками деревья выросли, и композиция потерялась — надо или что-то убрать, или подсадить. Ивы заслоняют вид на главный монумент и композицию «Жажда», на руины Белого дворца. Голубые ели выросли и затеняют Музей обороны. Туи вдоль дороги в Свято-Николаевскую церковь диссонируют с окружающим пейзажем. А нужно, чтобы все смотрелось красиво, гармонично, смиренно.

— Что может быть за пределами мемориала?

— 99 процентов туристов доходят до Холмских ворот — сфотографироваться, а догадаться, что зеленый холмик в стороне — это уникальный археологический музей «Берестье», было сложно. Мы установили на валу герб Бреста и большие буквы «Берестье» — человеку будет интересно на этом фоне сделать селфи, а там, смотришь, и в музей зайдут. Средствами благоустройства, ландшафта нужно завлекать туристов. Возле Бернардинского монастыря можно посадить аптекарский сад. На Кобринском укреплении каждый год проводятся реконструкции 22 июня, почему бы не сделать там, условно говоря, «Линию Сталина» — показать полевые укрепления, различные виды дотов, дзотов, траншеи. Территория от пешеходного моста через Мухавец до Госпитального острова могла бы быть парком с разными видами растений. И даже с фонтаном, пристанью. Ждем предложений от профессионалов в области ландшафтной архитектуры и дизайна. Первого марта хотим подвести итоги. Нынешней весной в планах приступить к работам на местности.