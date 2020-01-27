Жители микрорайона Вулька в Бресте хотят, чтобы при застройке учитывалось их мнение

Источник материала: Виртуальный Брест

Жители микрорайона «Вулька» в г. Бресте, принявшие участие в общественных обсуждениях, не удовлетворены ответом Брестского горисполкома. Теперь свои предложения они направили в облисполком.





Более 100 человек приняли участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объекта: «Группа многоэтажных жилых домов по ул. Вульковская в г. Бресте». В ноябре в установленные законодательством сроки они направили свои замечания и пожелания в Брестский горисполком.

«Жители микрорайона «Вулька» считают, что обращение рассмотрено не по существу. Они не получили однозначных ответов на свои предложения. Все 5 пунктов обращения остались без надлежащего внимания. По их мнению, ответ горисполкома нарушает законные права и интересы жителей микрорайона «Вулька», поскольку район застройки непосредственно примыкает к их домам. Какой смысл в таких общественных обсуждениях, если мнение граждан не учитывается» - комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский, который помогает жителям отстаивать права.





В своем обращении в Брестский облисполком граждане указывают, что в соответствии с законодательством они просили провести общее собрание для жителей микрорайона по данной теме с привлечением руководства города и компетентных специалистов. Такого собрания власти не назначили, несмотря на коллективное обращение.

«В соответствии с законодательством власти обязаны принять надлежащие меры по защите, обеспечению реализации и восстановлению законных прав и интересов жителей микрорайона «Вулька» - добавляет Игорь Масловский.

Что же хотят жители микрорайона?

1. Ходатайствуем о проведении общего собрания для жителей микрорайона по данной теме с привлечением руководства города и компетентных специалистов. Просим назначить собрание во внерабочее время (суббота или воскресение) в актовом зале СШ№37. Просим своевременно и надлежащим образом проинформировать жителей микрорайона о дате, месте и времени проведения такого собрания.

2. Учесть при застройке следующие предложения:

- Увеличить процент озеленения территории до 60%. Предусмотреть зеленую зону вокруг домов 65-69 по ул. Вульковская;

- Сократить площадь застройки многоэтажными домами, уменьшить этажность домов до 3-5 этажей, сохранив приоритет за социально значимыми объектами;

- Уменьшить поверхность с твердым покрытием;

- Принять меры по устранению угроз подтопления для частного сектора;

- Использовать современные бесшумные технологии при проведении строительных работ, в частности при установке свай.