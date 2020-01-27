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Дожди, туманы, мокрый снег. Все о погоде в Бресте на новой неделе

27.01.2020 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождями, туманами и мокрым снегом, сообщает pogoda.by.

Дожди, туманы, мокрый снег. Все о погоде в Бресте на новой неделе

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В понедельник ожидается сплошная облачность. Утром возможен мокрый снег, во второй половине дня будет без осадков. Воздух прогреется до +2°С.

Во вторник ночью на город опустится туман. Видимость составит 200−300 метров. Днем будет без осадков и +2.+4°С.

В среду утром ожидается небольшой мокрый снег, днем — дождь. Столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Четверг будет щедрым на осадки. Ночью, утром и вечером обещают мокрый снег. Днем — дождь. Температура воздуха составит +2.+4°С.

В пятницу пройдет небольшой дождь, а вечером опустится густой туман. Видимость составит 50−100 метров.

Дожди, туманы, мокрый снег. Все о погоде в Бресте на новой неделе

Хорошей недели, друзья!

 
Теги: Брест
 
 
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  Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождями, туманами и мокрым снегом, сообщает pogoda.by. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY В понедельник ожидается сплошная облачность....
 
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