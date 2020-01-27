«Грэмми — 2020»: все самые престижные награды премии взяла Билли Айлиш

62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» прошла в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. По ее итогу 18-летняя американская певица Билли Айлиш стала главной победительницей: она собрала награды во всех наиболее престижных номинациях, которые неформально называют «Большая четверка», пишет РБК.
Айлиш взяла статуэтки «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года» («Bad Guy»), «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?») и «Лучший вокальный поп-альбом». Раньше такого триумфа удалось добиться только одному артисту — Кристоферу Кроссу в 1981 году.
В борьбе за премию в номинации «Песня года» Билли Айлиш обошла даже Леди Гагу с песней «Always Remember Us This Way». А в категории «Лучший вокальный поп-альбом» Айлиш опередила Бейонсе с альбомом «The Lion King: The Gift», Ариану Гранде, Эда Ширана с пластинкой «No.6 Collaborations Project» и Тейлор Свифт.
Кому достались остальные награды «Грэмми»:
«Лучшее вокальное поп-исполнение» — Лиззо, Truth Hurts
«Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой» — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
«Лучшее рок-выступление» — This Land, Гари Кларк — младший
«Лучшая рок-композиция» — This Land, Гари Кларк — младший
«Лучший рок-альбом» — Social Cues, Cage The Elephant
«Лучший альтернативный альбом» — Father of the Bride, Vampire Weekend
«Лучший городской или современный альбом» — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо