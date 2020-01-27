ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Грэмми — 2020»: все самые престижные награды премии взяла Билли Айлиш

27.01.2020 09:31 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» прошла в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. По ее итогу 18-летняя американская певица Билли Айлиш стала главной победительницей: она собрала награды во всех наиболее престижных номинациях, которые неформально называют «Большая четверка», пишет РБК.

Айлиш взяла статуэтки «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года» («Bad Guy»), «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?») и «Лучший вокальный поп-альбом». Раньше такого триумфа удалось добиться только одному артисту — Кристоферу Кроссу в 1981 году.

В борьбе за премию в номинации «Песня года» Билли Айлиш обошла даже Леди Гагу с песней «Always Remember Us This Way». А в категории «Лучший вокальный поп-альбом» Айлиш опередила Бейонсе с альбомом «The Lion King: The Gift», Ариану Гранде, Эда Ширана с пластинкой «No.6 Collaborations Project» и Тейлор Свифт.

Кому достались остальные награды «Грэмми»:

  • «Лучшее вокальное поп-исполнение» — Лиззо, Truth Hurts
  • «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой» — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
  • «Лучшее рок-выступление» — This Land, Гари Кларк — младший
  • «Лучшая рок-композиция» — This Land, Гари Кларк — младший
  • «Лучший рок-альбом» — Social Cues, Cage The Elephant
  • «Лучший альтернативный альбом» — Father of the Bride, Vampire Weekend
  • «Лучший городской или современный альбом» — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо
  • «Лучшее традиционное R&B-выступление» — Jerome, Лиззо
  • «Лучшее R&B-выступление» — Come Home, Anderson .Paak, André 3000
  • «Лучший R&B-альбом» — Ventura, Anderson .Paak
  • «Лучшая R&B-песня» — Say So, PJ Morton, JoJo
  • «Лучшее рэп-выступление» — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy
  • «Лучший рэп-альбом» — Igor, Tyler, The Creator
  • «Лучшая рэп-песня» — A Lot, 21 Savage, Джей Коул
  • «Лучшее музыкальное видео» — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
  • «Лучший латинский рок или альтернативный альбом» — El Mal Querer, Росалия
  • «Лучший латинский поп-альбом» — #Eldisco, Алехандро Санс
  • «Лучший кантри-альбом» — While I'm Livin, Таня Такера

Читайте по теме: 17-летняя Билли Айлиш побила рекорд Гиннеса. Вот 10 её главных треков, которые уже стыдно не знать

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» прошла в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. По ее итогу 18-летняя американская певица Билли Айлиш стала главной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России названы автомобили, которые никто не хочет покупать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика