На фоне эпидемии короновируса цена на нефть упала ниже 60 долларов

Источник материала: Ежедневник



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Эксперты усматривают в ситуации аналогию с 2003 годом, когда из-за распространения атипичной пневмонии число туристов в Азии резко снизилось, а потребление углеводородов - упало.

Сейчас потенциальный негативный шок для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки, считают в Goldman Sachs. По оценке экспертов, на 170 тыс. баррелей в сутки спрос может упасть из-за одного только сокращения потребления авиационного топлива, пишет РБК .

Сегодня цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.

По состоянию на 7:17 мск апрельские фьючерсы на Brent упали на 3,41% — до 58,62 доллара за баррель, WTI — на 2,29%, до 52,95 доллара.

Инвесторы опасаются, что быстрое распространение нового заболевания может негативно отразиться на мировой экономике.