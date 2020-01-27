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Цена нефти Brent опустилась ниже $60

27.01.2020 10:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цена нефти Brent опустилась ниже
shutterstock.com

Данные торгов на лондонской бирже ICE свидетельствуют о том, что цена нефти Brent опустилась ниже $60, передает ТАСС.

Сообщается, что по состоянию на 03.03 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель.

Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.

Напомним, что 6 декабря страны ОПЕК+ согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти на первый квартал 2020 года. На фоне этого сообщения стоимость февральских фьючерсов Brent на бирже ICE в Лондоне к вечеру 6 декабря составила 64,68 доллара за баррель.

 
 
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Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
 
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