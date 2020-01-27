Данные торгов на лондонской бирже ICE свидетельствуют о том, что цена нефти Brent опустилась ниже $60, передает ТАСС.

Сообщается, что по состоянию на 03.03 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель.

Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.

Напомним, что 6 декабря страны ОПЕК+ согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти на первый квартал 2020 года. На фоне этого сообщения стоимость февральских фьючерсов Brent на бирже ICE в Лондоне к вечеру 6 декабря составила 64,68 доллара за баррель.