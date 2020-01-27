Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»

Источник материала: Газета Авангард

В рамках первого этапа республиканской акции «Безопасность — в каждый дом!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность» на опорных пунктах общественного правопорядка в Губичском и Морозовичском сельсоветах с лицами, ведущими асоциальный образ жизни.





В первой части мероприятия работники районного отдела по ЧС, внутренних дел и здравоохранения выступили с профилактической беседой о вреде курения, пьянства и о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, продемонстрировали видеофильм «Динамика развития пожара от сигареты».











Во второй части, присутствующие тренировались грамотно вызывать службу спасения, на плакате «Печка» выявляли нарушения правил пожарной безопасности и отвечали на вопросы по безопасной эксплуатации печного отопления, устанавливали автономный пожарный извещатель на эмитированный потолок и проверяли его на работоспособность, рассказывали и показывали, как правильно справиться с пожаром на кухне, если загорелось масло на сковороде или электроприбор.









В заключительной части спасатели ответили на все интересующие вопросы и раздали профилактические буклеты МЧС.









По информации МЧС

Фото РОЧС