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Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»

27.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках первого этапа республиканской акции «Безопасность — в каждый дом!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность» на опорных пунктах общественного правопорядка в Губичском и Морозовичском сельсоветах с лицами, ведущими асоциальный образ жизни.

Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»

В первой части мероприятия работники районного отдела по ЧС, внутренних дел и здравоохранения выступили с профилактической беседой о вреде курения, пьянства и о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, продемонстрировали видеофильм «Динамика развития пожара от сигареты».

Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»
Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»
Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»
Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»

Во второй части, присутствующие тренировались грамотно вызывать службу спасения, на плакате «Печка» выявляли нарушения правил пожарной безопасности и отвечали на вопросы по безопасной эксплуатации печного отопления, устанавливали автономный пожарный извещатель на эмитированный потолок и проверяли его на работоспособность, рассказывали и показывали, как правильно справиться с пожаром на кухне, если загорелось масло на сковороде или электроприбор.

Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»
Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»
Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»

В заключительной части спасатели ответили на все интересующие вопросы и раздали профилактические буклеты МЧС.

Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»
Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»
Работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия «Трезвый взгляд на безопасность»

По информации МЧС

Фото РОЧС

 
 
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В рамках первого этапа республиканской акции «Безопасность - в каждый дом!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели...
 
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