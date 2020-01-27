Приют для бездомных животных обустроят в Ивацевичах

«Вопрос решали совместно с населением, мы все заинтересованы пристроить бездомных животных в добрые руки, - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя райисполкома Олега Ровченю. - Действовать будем строго по законодательству. К сожалению, проблема бездомных животных есть в Ивацевичах, других городах Беларуси. Зачастую на улице они оказываются из-за безответственности своих хозяев, которые берут питомца под опеку, а потом от него отказываются. Безнадзорное животное может нести угрозу: проявлять агрессию, быть переносчиком бешенства».

Территория огорожена, установлена система видеонаблюдения. В ближайшее время построят вольеры для временного содержания бездомных кошек и собак.

Приют будет находиться на балансе ЖКХ.

Также приют для бездомных животных планируют построить в Барановичах. Разрабатывается проектно-сметная документация.

Новополоцкий приют для животных выпустит коллекцию одежды и аксессуаров Подробнее