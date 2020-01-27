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Приют для бездомных животных обустроят в Ивацевичах

27.01.2020 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Приют для бездомных животных обустроят в Ивацевичах
Фото из открытых источников

«Вопрос решали совместно с населением, мы все заинтересованы пристроить бездомных животных в добрые руки, - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя райисполкома Олега Ровченю. - Действовать будем строго по законодательству. К сожалению, проблема бездомных животных есть в Ивацевичах, других городах Беларуси. Зачастую на улице они оказываются из-за безответственности своих хозяев, которые берут питомца под опеку, а потом от него отказываются. Безнадзорное животное может нести угрозу: проявлять агрессию, быть переносчиком бешенства».

Территория огорожена, установлена система видеонаблюдения. В ближайшее время построят вольеры для временного содержания бездомных кошек и собак.

Приют будет находиться на балансе ЖКХ.

Также приют для бездомных животных планируют построить в Барановичах. Разрабатывается проектно-сметная документация. 

Приют для бездомных животных обустроят в Ивацевичах
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