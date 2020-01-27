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Приют для бездомных животных обустроят в Ивацевичах
27.01.2020 10:38 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Вопрос решали совместно с населением, мы все заинтересованы пристроить бездомных животных в добрые руки, - сообщает
Территория огорожена, установлена система видеонаблюдения. В ближайшее время построят вольеры для временного содержания бездомных кошек и собак.
Приют будет находиться на балансе ЖКХ.
Также приют для бездомных животных планируют построить в Барановичах. Разрабатывается проектно-сметная документация.
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Для размещения объекта выделен участок на окраине города, закрепленный за районным жилищно-коммунальным хозяйством.
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