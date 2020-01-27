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С 1 февраля 2020 вырастет пособие по уходу за ребенком до 3 лет
Источник материала: Myfin
Размер пособия на первого ребенка составит 405,48 белорусских рублей, на второго и последующих детей – 463,40, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 521,33. По всем категориям по сравнению с ранее действовавшими размерами пособий рост составит 7,8%.
«Данные размеры пособия будут действовать до 31 июля текущего года включительно», – уточнили в Минтруда.
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Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличивается в Беларуси с 1 февраля текущего года, сообщает Министерство труда и социальной защиты.
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