ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 февраля 2020 вырастет пособие по уходу за ребенком до 3 лет

27.01.2020 10:31 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Размер пособия на первого ребенка составит 405,48 белорусских рублей, на второго и последующих детей – 463,40, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 521,33. По всем категориям по сравнению с ранее действовавшими размерами пособий рост составит 7,8%.

«Данные размеры пособия будут действовать до 31 июля текущего года включительно», – уточнили в Минтруда.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличивается в Беларуси с 1 февраля текущего года, сообщает Министерство труда и социальной защиты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура направила дело об организации «договорняков» в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика