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Посол в Китае: В случае необходимости поможем белорусам вернуться домой

27.01.2020 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство Беларуси в Китае готово оказать необходимую помощь гражданам для выезда с территории провинции Хубэй, где свирепствует смертельный короновирус.

Об этом в своем блоге в Twitter написал посол Кирилл Рудый.

«В случае необходимости оказания содействия со стороны Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике для выезда граждан Республики Беларусь с территории провинции Хубэй, просим обращаться по телефону +86 155 1061 8510», — написал посол.

Дипломатическое представительство разместило на своем сайте специальную страницу с рекомендациями, как избежать заражения, и контактной информацией для граждан Беларуси, находящихся в Китае.

Напомним, в провинции Хубэй зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. От нового коронавируса в Китае умер уже 41 человек. По состоянию на вечер субботы в Китае зарегистрировано 1355 подтвержденных случаев заболевания.
 
 
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Посольство Беларуси в Китае готово оказать необходимую помощь гражданам для выезда с территории провинции Хубэй, где свирепствует смертельный короновирус.
 
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