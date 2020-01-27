Посол в Китае: В случае необходимости поможем белорусам вернуться домой

написал посол Кирилл Рудый. Об этом в своем блоге в Twitterпосол





«В случае необходимости оказания содействия со стороны Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике для выезда граждан Республики Беларусь с территории провинции Хубэй, просим обращаться по телефону +86 155 1061 8510», — написал посол.





специальную страницу с рекомендациями, как избежать заражения, и контактной информацией для граждан Беларуси, находящихся в Китае. Дипломатическое представительство разместило на своем сайтес рекомендациями, как избежать заражения, и контактной информацией для граждан Беларуси, находящихся в Китае.





Напомним, в провинции Хубэй зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. От нового коронавируса в Китае умер уже 41 человек. По состоянию на вечер субботы в Китае зарегистрировано 1355 подтвержденных случаев заболевания.