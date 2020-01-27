«Сидит в тюрьме, спился...». Звезда и смерть «неуловимого мстителя»

Источник материала: Аргументы и факты

Его судьба похожа на многие актерские судьбы: ранний громкий успех, потом — редкие роли, как правило, в эпизодах, и наконец — забвение, когда зарабатывать приходится участием в скандальных телешоу.

Но это портрет грубыми мазками. Скорее даже — набросок. Иные коллеги наверняка завидовали Виктору Косых. След в советском кинематографе он уж точно оставил — по крайней мере три фильма с его участием стали классикой. А несколько поколений зрителей и сегодня, спустя много лет после того, как закатилась звезда актера, с благодарностью вспоминают эти картины. Называя Виктора Ивановича не иначе как... Костя Иночкин. Или Данька Щусь.

В крапиву — в чем мать родила

Вообще-то в дебюте Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 13-летнему Вите отводилась небольшая, но яркая роль — в чем мама родила он должен был сигать в крапиву. И хотя на пробы Витя поехал, представить, что потом над ним будут смеяться все одноклассники и дворовые друзья, он не мог. При всем желании. Поэтому очень старался понравиться режиссеру, когда тот попросил сыграть кусочек из роли Кости Иночкина. И выдохнул с облегчением, узнав, что Климов выбрал его.

Потом, правда, вскрылся наивный обман школьника — изначально-то выбирали из тех, кто умеет плавать. А Витя не умел. Поэтому две недели во время съемок брал уроки. Но это ведь стоило того! Дебют получился удачным и для режиссера, и для исполнителя главной роли.



Виктор Косых. Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

«Зараза» не пристала

До следующей звездной картины оставалось два года и четыре фильма. Немудрено, что после столь оглушительного начала режиссеры наперебой предлагали мальчику работу. В ленте Резо Чхеидзе «Отец солдата» Витя снялся с отчимом Иваном Косых, чью фамилию и отчество взял себе при получении паспорта. Картина «Звонят, откройте дверь», где он сыграл с 12-летней дебютанткой Леной Прокловой, получила Большой приз на международном детском фестивале в Венеции. И началась настоящая актерская жизнь маленьких исполнителей: они ездили по городам и весям, встречались со зрителями. Как тут не зазнаться, не зазведиться? Взрослым-то редко удается не «заболеть».

К Вите Косых «зараза» не пристала. Ему удалось прожить скромным человеком. Ничего не требующим. Не претендующим на звания и преференции «звезды». Хотя после трилогии о неуловимых мстителях популярность зашкаливала. Он ведь и в фильмах трюки сами выполнял — даже шрам на лице на всю жизнь остался. И название «Неуловимые мстители» на пару с Михаилом Метелкиным придумал. А уж как зрители сносили витрины кинотеатров, ломясь на сеансы! Одна девушка написала потом Виктору: «К 50-летию Великого Октября я посмотрела ваш фильм 50 раз»...

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Спасал коллегу от пьянства

Интересно, что Косых — единственный из квартета «неуловимых», кто всерьез и успешно продолжил кинокарьеру. Исполнительница роли Ксанки Валентина Курдюкова после трех фильмов занялась семьей, детьми. Не снимался больше и Василий Васильев (Яшка-цыган). А Михаил Метелкин пытался даже картины сам снимать. Но успеха не имел и ушел в предпринимательство.

В фильмографии Виктора Косых десятки лент. Правда, незначительных ролей больше — бывало, фамилию актера даже в титрах не указывали. Но эпизод в картине «Холодное лето пятьдесят третьего...» дорогого стоит. Тут сошлось все: тема, режиссура, замечательные партнеры — Анатолий Папанов и Валерий Приемыхов...

Однако после этого фильма ничего существенного в карьере Косых уже не произошло. Вот и поползли слухи: сидит в тюрьме, спился, умер...

Правды в этом не было ни грана. Разве что проблемы с алкоголем имели место. Но тут, как говорил известный персонаж: «А кто не пьет? Назови!» Сам Косых, было дело, спасал от зеленого змия коллегу Александра Кавалерова, с которым дружил больше 40 лет.

Несколько раз Виктор попадал в ДТП. Однажды, будучи за рулем, въехал в придорожное кафе — трое пострадали, из них один умер в больнице. К счастью, актера оправдали — через дорогу перебегали пьяные люди, ему пришлось резко вывернуть руль к обочине. Да и человек в больнице умер совсем по другой причине.

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Сделал дарственную и... ушел

Спустя годы бывшая жена Татьяна признается в интервью: я слабая женщина, не смогла справиться с этой бедой (имелась в виду привычка Косых выпить)... Они прожили 18 лет. Но, вырастив сына и дочь, разошлись. Тихо. Без скандалов и дележки имущества. Так бывает, скажут потом оба, отношения исчерпали себя. При этом супругам удалось остаться если не друзьями, то уж точно не врагами. Год после развода они даже прожили в одной квартире. Потом продолжали общаться, созваниваться, поздравлять друг друга с праздниками...

Второй раз Виктор женился только через 10 лет. Седина в бороду! Увлекся девушкой возраста своей дочери. В 51 год снова стал папой. Был счастлив. Но семейная идиллия продлилась недолго. Да и в кино актера приглашали раз в три года. На эпизоды.

Последние месяцы Виктор Иванович плохо себя чувствовал, с трудом разговаривал и передвигался, быстро уставал. И вскоре умер...

Друзья и коллеги не могли ничего понять. Это было слишком неожиданно. 61 год — это не возраст для мужчины, у которого как будто не было серьезных проблем со здоровьем. Стали говорить, что молодая жена совсем не заботилась об актере. Когда он написал завещание на квартиру, была недовольна и требовала оформить дарственную. Близкие, в том числе старый друг Виктора и бывшая супруга Татьяна, советовали Косых не делать этого. Но отговорить так и не смогли... Об этом они рассказали в телешоу уже после ухода Виктора Ивановича из жизни. Кроме того, было сделано вскрытие тела, а причина смерти не установлена. Не было прощания, похорон — тело кремировали. И по крайней мере два месяца урна с прахом стояла в крематории.

У друзей и коллег сложилось ощущение, что в этой истории не все чисто. И даже сейчас, спустя несколько лет, в Сети нет ни одного фото второй жены актера, ни одного ее интервью. Писали только, что она следователь. Так что, правды мы, скорее всего, не узнаем...