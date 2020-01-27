Источник материала: Ежедневник



фото: brestcity.com

Генпрокуратура направило уголовное дело в Минский городской суд.

Обвинение предъявлено 20 лицам, им инкриминируется совершение противоправных деяний в период с февраля 2017 года по январь 2019 года, сообщили в Генпрокуратуре.

Речь, в частности, идет о 15 случаях подкупов участников профессиональных соревнований, одном покушении на такой подкуп, а также 12 фактах хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

Договорные матчи, по версии обвинения, проводились во время Чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей и первой лиг, матча Кубка Беларуси футболу, а также Чемпионата Беларуси по волейболу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По делу о договорных матчах будут судить 20 человек Генпрокуратура направило уголовное дело в Минский городской суд.

Ранее Следственный комитет, замешанные в организации договорных матчей.