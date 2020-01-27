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По делу о договорных матчах будут судить 20 человек

27.01.2020 11:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По делу о договорных матчах будут судить 20 человек

фото: brestcity.com

Генпрокуратура направило уголовное дело в Минский городской суд.

Обвинение предъявлено 20 лицам, им инкриминируется совершение противоправных деяний в период с февраля 2017 года по январь 2019 года, сообщили в Генпрокуратуре.

Речь, в частности, идет о 15 случаях подкупов участников профессиональных соревнований, одном покушении на такой подкуп, а также 12 фактах хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

Договорные матчи, по версии обвинения,  проводились во время Чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей и первой лиг, матча Кубка Беларуси футболу,  а также Чемпионата Беларуси по волейболу.

Ранее Следственный комитет назвал команды, замешанные в организации договорных матчей.
 
 
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Генпрокуратура направило уголовное дело в Минский городской суд.
 
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