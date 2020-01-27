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На пожаре в Ляховичском районе погиб мужчина

27.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

26.01.2019 года в 05-58 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Заполье, ул. Советская.

На пожаре в Ляховичском районе погиб мужчина

К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС из-под кровли жилого дома шел дым, внутри было сильное задымление. Дом жилой, одноэтажный, деревянный, не электрифицирован, хозяйка умерла в 1996 году.

Звеном газодымозащитной службы в комнате на диване обнаружен погибший мужчина 1974 г.р., житель д. Заполье.

На пожаре в Ляховичском районе погиб мужчина

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены пол и стена на площади 4 кв.м, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается.

26.01.2020 г., 12-48. В д. Тюхиничи Брестского района на ул. Мира произошел пожар в деревянной бане, принадлежащей гр-ке 1987 г.р. Огнем повреждено перекрытие на площади 2 кв.м. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  26.01.2019 года в 05-58 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Заполье, ул. Советская. К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС...
 
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