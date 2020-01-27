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На пожаре в Ляховичском районе погиб мужчина
27.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26.01.2019 года в 05-58 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Заполье, ул. Советская.
К моменту прибытия к месту вызова подразделений
Звеном газодымозащитной службы в комнате на диване обнаружен погибший мужчина 1974 г.р., житель д. Заполье.
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены пол и стена на площади 4 кв.м, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.
Причина пожара устанавливается.
26.01.2020 г., 12-48. В д. Тюхиничи Брестского района на ул. Мира произошел
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26.01.2019 года в 05-58 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Заполье, ул. Советская. К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС...
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