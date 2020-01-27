ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси впервые проведут свой X-Factor за «чрезвычайно высокую сумму»

27.01.2020 11:53 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Белтелерадиокомпания получила права на телевизионное шоу X-Factor, пишет TUT.by. Теперь компания возьмется организовывать конкурс на территории Беларуси.

Уже объявлен национальный кастинг для желающих прийти на X-Factor. Прослушивания пройдут в Минске и других крупных городах нашей страны. Обещают, что, те, у кого не получится попасть на личную встречу, смогут отправить видеозаявки по интернету.

Очевидно, что сумма, которую пришлось заплатить за покупку франшизы, чрезвычайно высокая, но ее хранят в тайне. Однако можно прибегнуть к инсайдерской информации. Например, в 2011 году сайт deadline.com утверждал, что для адаптации шоу «Голос» в США ушли 1,4 миллиона долларов за один эпизод. С того времени шоу стало еще более популярным, поэтому о сегодняшних расценках остается только гадать. Данные по «Х-Фактору» в свободном доступе не найти. Вероятно, его цена сопоставима с «Голосом».

Шоу The X Factor в свое время придумал британский продюсер Саймон Коуэлл. Оно впервые появилось на канале ITV в 2004 году и показывается в 46 странах. В том числе во всех странах – соседях Беларуси (России, Украине, Польше, Литве и Латвии).

Причины, по которым Белтелерадиокомпания купила франшизу, еще в 2019 году объяснил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. По его словам, «имена беларуских дарований становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах».

Есть предположение, что благодаря приходу X-Factor в будущем Беларусь откажется от национального отбора к «Евровидению». Так участники от страны «будут назначаться, как это делается во многих странах Европы». Тем не менее в этом году отбор на «Евровидение» никто не отменял. Сейчас известны имена 49 участников, допущенных к прослушиванию. Оно состоится сегодня, 27 января. По его результатам назовут финалистов нацотбора.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белтелерадиокомпания получила права на телевизионное шоу X-Factor, пишет TUT.by. Теперь компания возьмется организовывать конкурс на территории Беларуси. Уже объявлен...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе продадут 39 участоков под строительство частных домов. Узнали цены и условия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика