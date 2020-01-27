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В Беларуси впервые проведут свой X-Factor за «чрезвычайно высокую сумму»
Источник материала: KYKY>
Белтелерадиокомпания получила права на телевизионное шоу X-Factor,
Уже объявлен национальный кастинг для желающих прийти на X-Factor. Прослушивания пройдут в Минске и других крупных городах нашей страны. Обещают, что, те, у кого не получится попасть на личную встречу, смогут отправить видеозаявки по интернету.
Очевидно, что сумма, которую пришлось заплатить за покупку франшизы, чрезвычайно высокая, но ее хранят в тайне. Однако можно прибегнуть к инсайдерской информации. Например, в 2011 году сайт deadline.com
Шоу The X Factor в свое время придумал британский продюсер Саймон Коуэлл. Оно впервые появилось на канале ITV в 2004 году и показывается в 46 странах. В том числе во всех странах – соседях Беларуси (России, Украине, Польше, Литве и Латвии).
Причины, по которым Белтелерадиокомпания купила франшизу, еще в 2019 году объяснил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. По его словам, «имена беларуских дарований становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах».
Есть предположение, что благодаря приходу X-Factor в будущем Беларусь откажется от национального отбора к «Евровидению». Так участники от страны «будут назначаться, как это делается во многих странах Европы». Тем не менее в этом году отбор на «Евровидение» никто не отменял. Сейчас
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Белтелерадиокомпания получила права на телевизионное шоу X-Factor, пишет TUT.by. Теперь компания возьмется организовывать конкурс на территории Беларуси. Уже объявлен...
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