В Беларуси впервые проведут свой X-Factor за «чрезвычайно высокую сумму»

Источник материала: KYKY

Белтелерадиокомпания получила права на телевизионное шоу X-Factor, пишет TUT.by. Теперь компания возьмется организовывать конкурс на территории Беларуси.

Уже объявлен национальный кастинг для желающих прийти на X-Factor. Прослушивания пройдут в Минске и других крупных городах нашей страны. Обещают, что, те, у кого не получится попасть на личную встречу, смогут отправить видеозаявки по интернету.

Очевидно, что сумма, которую пришлось заплатить за покупку франшизы, чрезвычайно высокая, но ее хранят в тайне. Однако можно прибегнуть к инсайдерской информации. Например, в 2011 году сайт deadline.com утверждал , что для адаптации шоу «Голос» в США ушли 1,4 миллиона долларов за один эпизод. С того времени шоу стало еще более популярным, поэтому о сегодняшних расценках остается только гадать. Данные по «Х-Фактору» в свободном доступе не найти. Вероятно, его цена сопоставима с «Голосом».

Шоу The X Factor в свое время придумал британский продюсер Саймон Коуэлл. Оно впервые появилось на канале ITV в 2004 году и показывается в 46 странах. В том числе во всех странах – соседях Беларуси (России, Украине, Польше, Литве и Латвии).

Причины, по которым Белтелерадиокомпания купила франшизу, еще в 2019 году объяснил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. По его словам, «имена беларуских дарований становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах».

Есть предположение, что благодаря приходу X-Factor в будущем Беларусь откажется от национального отбора к «Евровидению». Так участники от страны «будут назначаться, как это делается во многих странах Европы». Тем не менее в этом году отбор на «Евровидение» никто не отменял. Сейчас известны имена 49 участников, допущенных к прослушиванию. Оно состоится сегодня, 27 января. По его результатам назовут финалистов нацотбора.