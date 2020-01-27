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Карпенко рассказал, как учителям будут повышать зарплату
Источник материала: Myfin
«От уровня базовой ставки зависит уровень зарплаты. Мы выработали в правительстве алгоритм повышения заработной платы педагогическим работникам. Этот алгоритм утвержден и мы должны к 2025 году выйти на 100% от средней
В Беларуси
Источник: Myfin.by
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что заработная плата педагогических работников к 2025 году составит 100% от средней зарплаты по стране, а у...
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