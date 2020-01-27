Карпенко рассказал, как учителям будут повышать зарплату

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«От уровня базовой ставки зависит уровень зарплаты. Мы выработали в правительстве алгоритм повышения заработной платы педагогическим работникам. Этот алгоритм утвержден и мы должны к 2025 году выйти на 100% от средней зарплаты по стране. Зарплата профессорско-преподавательского состава должна составить 150% от средней по стране», - сказал министр в эфире телеканала «Беларусь 1».