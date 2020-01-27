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Карпенко рассказал, как учителям будут повышать зарплату

27.01.2020 11:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«От уровня базовой ставки зависит уровень зарплаты. Мы выработали в правительстве алгоритм повышения заработной платы педагогическим работникам. Этот алгоритм утвержден и мы должны к 2025 году выйти на 100% от средней зарплаты по стране. Зарплата профессорско-преподавательского состава должна составить 150% от средней по стране», - сказал министр в эфире телеканала «Беларусь 1».

В Беларуси базовая ставка с 1 января 2020 года составляет 185 рублей.

Источник: Myfin.by
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что заработная плата педагогических работников к 2025 году составит 100% от средней зарплаты по стране, а у...
 
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