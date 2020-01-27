|
Фонд Билла Гейтса поддержал Китай: пожертвовал миллионы долларов на борьбу новым вирусом
Источник материала: Партизан
Билл Гейтс пожертвовал 5 млн долларов
Деньги будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда пять млн долларов на оказание поддержки Китая в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в понедельник, 27 января, газета
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по данным издания, активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами - частными и общественными организациями, которые участвуют в деятельности по ликвидации пневмонии. Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.
"Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах борьбы с пневмонией", - заявил директор китайского отделения фонда Ли Ино.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
Случаи заражения вирусом фиксируются уже в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде. В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Билл Гейтс пожертвовал 5 млн долларов
|
Свежие газеты
Архив (Разное)