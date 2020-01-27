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Фонд Билла Гейтса поддержал Китай: пожертвовал миллионы долларов на борьбу новым вирусом

27.01.2020 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Билл Гейтс пожертвовал 5 млн долларов



Деньги будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда пять млн долларов на оказание поддержки Китая в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в понедельник, 27 января, газета China Daily.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по данным издания, активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами - частными и общественными организациями, которые участвуют в деятельности по ликвидации пневмонии. Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.

"Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах борьбы с пневмонией", - заявил директор китайского отделения фонда Ли Ино.


Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. 
Случаи заражения вирусом фиксируются уже в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде. В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
 
 
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