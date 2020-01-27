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В Страсбурге собирается сессия ПАСЕ — будут обсуждать Brexit, Ближний Восток и белорусские выборы

27.01.2020 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 27 января, в Страсбурге начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Заседание продлится 27-31 января, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Согласно повестке дня сессии, в понедельник парламентарии изберут нового президента ПАСЕ. Скорее всего им станет бельгийский сенатор, представитель политической группы Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Рик Дамс.

Также во время работы сессии к Ассамблее обратятся президенты Грузии и Молдовы.

На сессии планируется провести дебаты о нарушении странами-членами ПАСЕ уставных обязательств.

Среди других вопросов - функционирование демократических институтов в Польше, доклад о политических заключенных в Азербайджане.

По срочной процедуре парламентарии могут провести дебаты о ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке в контексте ее последствий для Европы, обсудить нарушение прав человека и верховенства права в Турции, а также последствия Brexit.

Делегаты обсудят угрозы безопасности журналистов, вопросы защиты свободы верований, а также проблемы мигрантов.

Как ожидается, Ассамблея примет доклад о стандартах избирательной системы в Беларуси.

Кроме того, в кулуарах ПАСЕ запланировано проведение ряда событий. На них, в частности, будет рассматриваться ситуация в оккупированном Россией Крыму, выполнение российской стороной решений Европейского суда по правам человека (что РФ не соблюдает), а также удерживание Москвой политических заключенных.

Венгерская делегация также запланировала проведение мероприятия по поводу «длительных ограничений языковых прав в Украине».
 
 
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В понедельник, 27 января, в Страсбурге начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
 
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