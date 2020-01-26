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Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике
Источник материала: Tut.by
Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь. Об этом PR-директор заслуженной артистки России Ян Трунцев сообщил во «ВКонтакте» в понедельник, 27 января,
Сообщение о пропаже артистки также появилось в посвященных ей аккаунтах
«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон», — написал Трунцев. Он добавил, что последние дни у актрисы «шла напряженная подготовка к запуску одного проекта».
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