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Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике

27.01.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь. Об этом PR-директор заслуженной артистки России Ян Трунцев сообщил во «ВКонтакте» в понедельник, 27 января, передает lenta.ru.

Сообщение о пропаже артистки также появилось в посвященных ей аккаунтах
«ВКонтакте», Instagram и на ее странице в Facebook. Ни один из этих аккаунтов официально не подтвержден. В Instagram артистки в предыдущих постах рассказывается о ее путешествии по Швейцарии. В предпоследней публикации, сделанной 26 января, утверждается, что «путешествие подошло к концу» и артистка собирается домой.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон», — написал Трунцев. Он добавил, что последние дни у актрисы «шла напряженная подготовка к запуску одного проекта».

 
 
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